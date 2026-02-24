Antrenorul român a impresionat în fotbalul italian și are șanse mari să devină campion cu gruparea de pe San Siro la finalul sezonului. Situația este mai complicată în Champions League, unde trebuie să o învingă la diferență de două goluri pe Bodo/Glimt în returul play-off-ului pentru optimile Champions League.

Inter pregătește un nou contract pentru Cristi Chivu

Chiar dacă Chivu s-a descurcat foarte bine pe banca nerazzurrilor, presa din Spania a lansat un zvon care a făcut furori în Italia. Spaniolii susțin că la finalul sezonului Chivu va fi înlocuit cu Diego Simeone, antrenorul care se află pe banca celor de la Atletico Madrid din 2011.

Jurnaliștii iberici au susținut că antrenorul argentinian ar fi semnat deja un precontract cu Inter. În urmă cu doar câteva luni, Diego Simeone declara că și-ar dori să devină la un moment dat antrenorul lui Inter.

Cu toate acestea, italienii au negat acest zvon și, mai mult decât atât, au anunțat o răsturnare de situație în ceea ce privește viitorul băncii tehnice a Interului. Concret, jurnaliștii italieni susțin că șefii lui Inter pun la punct ultimele detalii pentru prelungirea contractului lui Cristi Chivu până în 2028.

”Inter Milano se pregătește să îi ofere lui Cristian Chivu un nou contract, în ciuda speculațiilor intense care leagă clubul de Diego Simeone.

Liderii detașați din Serie A sunt dornici să îl recompenseze pe antrenorul în vârstă de 45 de ani cu un nou acord. Apreciind munca remarcabilă depusă de Chivu până în prezent, Inter este hotărâtă să îi prelungească înțelegerea până în 2028.

În plus, Beppe Marotta și colaboratorii săi intenționează să îi mărească salariul anual actual de 2,5 milioane de euro”, au scris cei de la SempreInter.