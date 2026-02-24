Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Cristi Chivu a comentat eliminarea lui Inter în play-off-ul pentru optimile Champions League, după 1-3 și 1-2 contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

După 1-3 în turul din Norvegia, Inter nu a reușit să întoarcă soarta calificării. Ba mai mult, a pierdut și returul de pe teren propriu, 1-2, primul gol al lui Bodo/Glimt venind după o gafă monumentală a experimentatului Manuel Akanji.

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea lui Inter din Champions League

După meci, Cristi Chivu a explicat de ce Inter nu a reușit să pună mai multe probleme la poarta lui Bodo/Glimt și să înscrie mai devreme. Antrenorul lui Inter a felicitat formația norvegiană pentru organizarea excelentă arătată atât pe teren propriu, cât și pe San Siro.

"Am încercat totul de la început, dar Bodo este o echipă organizată foarte bine, cu 10 jucători care stau în spatele liniei mingii. Nu am reușit să deblocăm tabela, iar Bodo a avut mai multă energie decât noi în repriza a doua.

Am dat tot ce am avut. Este multă dezamăgire, însă am încercat. Bodo a avut mai multă energie și îi felicit, au meritat să se califice.

Am forțat puțin jocul, însă am cerut și mai multă răbdare. Am vrut să destabilizăm acel 4-4-2 al lor foarte dens și organizat. Am avut ocazii, puteam să deschidem scorul cu mai multă claritate, iar la 1-0 am fi pus mai multă presiune pe ei.

Dacă titlul în Serie A a fost obiectivul nostru dintotdeauna? Obiectivul a fost să fie competitivi. Din păcate, nu am reușit asta în Liga Campionilor. Am câștigat primele patru meciuri, apoi am pierdut câteva puncte, chiar dacă am jucat bine. În Liga Campionilor ești pedepsit la prima greșeală", a spus Cristi Chivu, la Sky.

Zvonimir Boban a intervenit după declarațiile lui Cristi Chivu

În studioul celor de la Sky s-a aflat și Zvonimir Boban (57 de ani), fostul mare jucător croat de la AC Milan, care a intervenit în discuția cu Cristi Chivu.

"Nu am văzut acea scânteie la jucătorii tăi. Nu am văzut-o în toată această ediție de Liga Campionilor și nu văd nicio amărăciune nici în discursul tău. Mi se pare că spui: 'În regulă, acum să ne îndreptăm către primul nostru obiectiv' (n.r - titlul în Serie A)", a spus Boban.

Cristi Chivu a replicat, invocând și gradul de oboseală al jucătorilor săi: "E greu să găsești energie când joci o dată la trei zile. Am fi putut gestiona diferit atacul, însă nu am nimic de reproșat băieților. Poate dacă am fi deschis scorul, atunci am fi găsit mai multă energie. Ne-am dorit să ne calificăm, însă nu e ușor contra unei formații care a jucat patru meciuri în trei luni. Suntem dezamăgiți, dar mergem mai departe. Felicitări lui Bodo!".

Inter continuă doar în competițiile interne și are șansa de a face eventul

Fără Champions League, Cristi Chivu se va concentra exclusiv asupra meciurilor din Serie A și Cupei Italiei, existând șanse bune de a câștiga ambele competiții rămase.

În campionat, Inter este lider autoritar, cu 10 puncte avans față de a doua clasată AC Milan. Sâmbătă, de la ora 21:45, este programat duelul cu Genoa, iar pe 8 martie se va disputa marele derby cu Milan, care poate tranșa discuția privind campioana.

În Cupa Italiei, competiție transmisă de VOYO, Inter este calificată deja în semifinale, unde va înfrunta Como, pe 3 martie. În celălalt penultim act se vor înfrunta Lazio și Atalanta.

