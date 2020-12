Hermannstadt se pregateste de o adevarata REVOLUTIE in pauza de iarna! Anamaria Prodan ar urma sa fie inlocuita cu Dani Coman

FC Hermannstadt se afla intr-o situatie destul de dificila in Liga 1.

Echipa din Sibiu se afla doar pe pozitia a 14-a in Liga 1, in contextul in care la inceputul sezonului oficialii clubului anuntau obiective importante in acest sezon, poate chiar accederea in play-off.

De-a lungul sezonului insa au existat multe tensiuni in cadrul clubului si s-a discutat foarte mult despre faptul ca Anamaria Prodan nu se mai afla in relatii bune cu ceilalti actionari.

Mai mult decat atat, relatiile dintre agentul FIFA si antrenorul Ruben Albes s-au racit si s-a discutat despre faptul ca sotia lui Laurentiu Reghecampf vrea sa scape de antrenorul pe care chiar ea l-a adus.

In aceste conditii, conducatorii clubului sunt hotarati sa faca schimbari majore in aceasta pauza de iarna. Potrivit Look Sport, in conditiile in care Anamaria Prodan nu mai doreste sa faca parte din acest proiect, sibienii vor sa sa o inlocuiasca cu presedintele Astrei Giurgiu Dani Coman.

De altfel, Prodan sustine ca nu s-a mai implicat la club inca de la jumatatea lunii octombrie, doar ca nu s-a oficializat despartirea pana in acest moment.

Conform sursei citate, Coman ar urma sa detina tot functia de presedinte si ar pregati schimbari masive la nivelul lotului de jucatori.

Presedintele Astrei a recunoscut in urma cu doua zile ca poarta discutii cu mai multe cluburi dar si ca simte nevoia unei noi motivatii, urmand sa ia o decizie in aceste zile in legatura cu viitorul sau.

"Am avut o discutie cu FC Arges sunt si alte discutii pe care le am. E o intrebare grea. In momentul in care pleci, te gandesti ca daca vine altcineva si ofera mai mult jucatorilor decat am putut eu in cei cinci ani de zile, ca poate cine vine il va ajuta pe domnul Ioan Niculae sa se apropie mai mult. Sunt intrebari pe care mi le pun.

E prima oara cand ma gandesc ca am nevoie de o alta motivatie. Mi-am zis ca la sfarsitul acestui tur ma voi gandi ce fac, mai am cateva zile", a declarat Coman potrivit Digi Sport.