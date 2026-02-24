Cu o victorie contra ultimei clasate Metaloglobus, sâmbătă, de la ora 15:00, Universitatea Craiova își va asigura prima poziție la finalul sezonului regulat. Oltenii conduși de Filipe Coelho vizează primul titlu pentru oraș după o pauză de 35 de ani.

Peste cine ar putea da Universitatea Craiova în preliminariile Champions League dacă va câștiga titlul

În cazul în care va obține acest titlu istoric, Universitatea Craiova ar fi reprezentanta României în preliminariile Champions League și va începe din turul 1.

Statisticienii de la Football Meets Data, pe baza clasamentelor la zi din campionatele europene, au schițat modul în care ar putea arăta urnele pentru preliminariile Champions League. Cu un coeficient de 10.500, crescut considerabil după parcursul din acest sezon de Conference League, Universitatea Craiova este aproape sigură că va fi cap de serie în primul tur preliminar.

Conform ierarhiilor actuale, Universitatea Craiova ar putea da în primul tur preliminar peste formații precum Levski Sofia (Bulgaria), Ararat-Armenia (Armenia), Differdange (Luxemburg), Vllaznia (Albania), Sabah (Azerbaidjan), Kauno Zalgiris (Lituania), Sutjeska (Muntenegru), ETO Gyor (Ungaria), Iberia 1999 (Georgia), St Joseph's FC (Gibraltar), Virtus (San Marino), Floriana (Malta) sau Vardar Skopje (Macedonia de Nord).

Universitatea Craiova, posibil în urna outsiderelor încă din turul 2 preliminar UCL

Misiunea se anunță mult mai dificilă din turul 2 preliminar, unde prognoza actuală arată că Universitatea Craiova ar rata la limită șansa de a fi cap de serie, fiind prima de sub linie la capitolul coeficient.

În acest caz, pentru Craiova se anunță adversari mult mai dificili, precum Dinamo Zagreb (Croația), Slovan Bratislava (Slovacai), Jagiellonia (Polonia), NK Celje (Slovenia), KuPS (Finlanda), Hapoel Beer Sheva (Israel), FC Drita (Kosovo), Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) sau Kairat Almaty (Kazahstan).

Chiar și așa, o eventuală eliminare în turul 2 UCL ar duce Craiova în turul 3 preliminar din Europa League, pe ruta campioanelor, unde formația de pe "Ion Oblemenco" ar fi cap de serie și ar putea da peste echipe ceva mai abordabile precum The New Saints (Țara Galilor), Aarhus (Danemarca), Inter Club d'Escaldes (Andorra), FC Thun (Elveția), Mjallby (Suedia) sau LNZ Cherkasy (Ucraina).

Având în vedere că ne aflăm abia la finalul lunii februarie, lista posibilelor adversare s-ar putea schimba considerabil până în vară, când se vor încheia toate campionatele din Europa și vor fi stabilite reprezentantele în competițiile continentale.