"Cu VAR e greu sa mai ajuti un prieten!" Sistemul de video arbitraj, incompatibil cu fotbalul din Liga 1! Anamaria Prodan explica de ce nu se doreste implementarea acestuia

Anamaria Prodan este convinsa ca VAR ar putea fi introdus cu usurinta in Liga 1, insa acest lucru nu se doreste.

Anamaria Prodan crede ca generatia 'batrana' din fotbalul romanesc este impotriva implementarii sistemului VAR. Impresara spune ca odata cu aducerea arbitrajului video in Liga 1 va fi greu 'sa mai ajuti un prieten' si acest lucru nu este pe placul conducatorilor din Romania:

"Eu sunt prima si cea mai vehementa care am spus ca imaginea fotbalului romanesc arata asa numai din cauza faptului ca nimeni nu vrea, pentru ca eu cred ca nu se vrea, o schimbare cu VAR. Este mult mai greu sa ajuti un prieten, sa inclini balanta catre unul si catre altul. In general sunt niste prietenii impamantenite in ani, generatia asta batrana. Generatia asta batrana are chestiile astea impamantenite. E foarte greu sa mai schimbi, voi vedeti ca peste tot unde navalesc tinerii, incep lucrurile sa infloreasca. Nu am nimic cu oamenii care au condus fotbalul romanesc in trecut, doar ca nu mai este timpul lor si daca presedintele LPF ar fi implementat chestia asta, in momentul in care a vazut haosul care instaleaza, trebuiau sa convoace adunarea generala si sa vada care sunt pro si contra pentru sistemul VAR. Chiar daca cluburile sunt sarace, daca lor le pasa intr-adevar de fotbal, ei trebuiau frumos sa spuna ca nu mai luam un comision din drepturile TV si implementam sistemul VAR, sa ajutam fotbalul romanesc. Eu cred ca toate lucrurile se doresc a fi lasate asa. Nu se fac ca nimeni nu are interes. Se mai greseste o data, cutarica mai are un prieten. Intr-un meci mai dam un corner, stai ca intr-un meci a mai fost un offside", a spus Anamaria Prodan, la PRO X.