EXCLUSIV | Anamaria Prodan a vorbit despre meciul pierdut cu FCSB: "El a vrut sa joace spectaculos! Liga 1 nu e Spania"

Hermannstadt a pierdut saptamana trecuta cu scorul de 0-5 meciul contra FCSB-ului.

Echipa lui Ruben Albes nu a avut nicio sansa impotriva lui FCSB, dar multe voci din fotbalul romanesc ar fi acuzat acest meci de "blat". Anamaria Prodan a declarat in direct la Pro X, ca antrenorul Sibiului a incercat sa joace spectaculos, la fel cum o fac mai toti antrenorii tineri din Liga 1, iar acest lucru a condus la rezultatul dezastruos.

"In ultima vreme au fost niste meciuri foarte puternice, antrenorii tineri cand au rezultate foarte bune se ridica de la pamant putin. Ruben Albes este un antrenor foarte bun, un super profesionist, eu mereu am sa vorbesc la superlativ pentru ca am vazut cum lucreaza. Dupa meciurile acestea tari, trebuie sa te gandesti ca Liga 1 e diferita de Spania, iar cand vrei sa schimbi un sistem sau sa joci impotriva echipelor puternice, trebuie sa te gandesti mai bine."

Impresarul o vede favorita clara pe FCSB la titlu, spunand ca doar doua echipe din Liga 1 i-ar putea face fata echipei lui Gigi Becali. De asemenea, Anamaria Prodan lauda o serie de fotbalisti de la formatia bucuresteana.

"El a incercat sa fie spectaculos si fotbalul ne-a pedepsit sa spun asa. Impotriva FCSB-ului, spre exemplu, i-am spus ca va avea sa intalneasca cei mai buni jucatori din Romania. Am relatii de prietenie cu FCSB, intr-adevar, dar asta e realitatea. Nu stiu daca vreo echipa, poate doar CFR si Craiova, se mai poate bate cu FCSB. Cand vine vorba de viteza, tehnica, nu le poti face fata lui Morutan, Man sau Tanase. Toti antrenorii tineri trbuie sa se gandeasca inaintea fiecarui meci", a declarat Anamaria Prodan pentru Pro X.