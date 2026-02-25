Echipa pregătită de Cristi Chivu a pierdut în tur, în Norvegia, scor 1-3, iar în retur, pe ”Giuseppe Meazza”, Bodo/Glimt s-a impus cu 2-1 și și-a asigurat prezența în următoarea fază a competiției.

Ce a susținut Daniel Pancu după ce Chivu a fost eliminat din UEFA Champions League: ”Am tot declarat asta”

Daniel Pancu, actual antrenor la CFR Cluj și fost selecționer al României U20 și U21, a susținut că nordicii sunt extrem de puternici, nu țin cont de scor și au același ritm din primul minut până în ultimul.

”După jocurile cu echipele naționale nordice (Finlanda U21, Norvegia U20) am declarat tot timpul că 'am impresia că adversarii noștri nu se uită niciodată la tabela de marcaj'.

Nu sunt interesați de scor, aleargă și joacă cu aceeași intensitate de când fluieră arbitrul începutul jocului pana la finalul lui! P.S. Suntem departe rău de tot…”, a scris Pancu pe rețelele social media.

Pe Instagram, Pancu a publicat și o fotografie cu tehnicianul lui Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen, pe care a scris ”Antrenorul care niciodată nu folosește cuvântul 'victorie'”.

În Inter - Bodo/Glimt, Jens Hauge (58') și Hakon Evjen (72') și-au trecut numele pe tabela de marcaj pentru Bodo/Glimt, în timp ce Alessandro Bastoni (76') a făcut-o pentru Inter Milano.