Campioana României va trebui să se descurce fără primul portar în acest final de sezon.

Dinamo, campioana en-titre, joacă astăzi la Veszprem în grupele Champions League, dar va trebui să se descurce restul sezonului fără portarul titular al echipei și al naționalei României, Ionuț Iancu, accidentat grav în partida cu CSM Constanța.

Ionuț Iancu s-a accidentat grav și a devenit indisponibil pentru restul sezonului

”În urma meciului împotriva celor de la CSM Constanța, portarul nostru Ionuț Iancu a suferit o ruptură la nivelul tendonului bicepsului brahial stâng. 

Această accidentare îl va ține departe de teren aproximativ 5 luni. 

Pe această cale dorim să îi urăm o recuperare ușoară și să revină cât mai repede, suntem siguri că se va întoarce mai puternic din această provocare!”, a precizat pagina CS Dinamo Handbal.

Veszprem - Dinamo astăzi în Champions League, ”dulăii” și-au aflat și adversara din semifinalele Cupei

Astăzi, de la ora 19:45, în etapa 12 din grupele EHF Champions League, Dinamo joacă la Vezsprem împotriva echipei fostului antrenor din Ștefan cel Mare, Xavi Pascual.

”Dulăii” nu mai au însă șanse de calificare în fazele eliminatorii.

Pe plan intern, acolo unde Dinamo a redevenit lider în Liga Zimbrilor (este peste revelația HC Buzău, la golaveraj), campioana și-a aflat și adversara din semifinalele Cupei României.

Final Four-ul Cupei se va disputa pe 18-19 aprilie, iar cele două semifinale sunt Steaua (acum în liga secundă) - SCM Politehnica Timișoara și CS Minaur Baia Mare - Dinamo.

