Edward Iordănescu a analizat situația lui George Pușcaș, după transferul atacantului la Dinamo București, și este convins că mutarea poate readuce vârful în circuitul echipei naționale.

Fostul selecționer, care l-a folosit constant în mandatul său, consideră că Pușcaș avea nevoie de continuitate după o perioadă dificilă și crede că revenirea în SuperLiga este momentul potrivit pentru relansare.

Edi Iordănescu, despre Pușcaș: „Poate fi foarte util”

„Eu cred că ambele părți au de câștigat. George trebuia să reintre în circuit, pentru că vine după o pauză destul de mare. Este important să ai continuitate. Dacă îl aduc la capacitate optimă, el poate influența decisiv meciurile din campionatul României”, a spus Iordănescu, potrivit Digi Sport.

Tehnicianul este convins că atacantul de 29 de ani poate redeveni o soluție pentru prima reprezentativă, acum pregătită de Mircea Lucescu.

„A participat la campania de EURO, a fost acolo. A ieșit din circuit între timp, dar oricând poate redeveni o soluție. Sunt sigur că, dacă va juca bine, naționala are porțile deschise pentru el.

Este un pivot, câștigă dueluri, este un punct de sprijin și are capacitate mare de efort. Nu este un jucător estetic, dar poate fi foarte util dacă este folosit în mecanismul potrivit”, a mai spus fostul selecționer.

Semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, Turcia - România, este joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Dacă trece de România la Istanbul, atunci selecționata lui Mircea Lucescu va întâlni câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo într-un meci decisiv pentru accederea la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.