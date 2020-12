"Am avut o forma mai severa! Au fost momente cumplite!" Anamaria Prodan descrie chinul prin care a trecut din cauza coronavirusului

Anamaria Prodan, testata pozitiv cu Covid-19, a oferit detalii despre starea ei de sanatate.

Impresara spune ca a avut o forma mai severa a bolii si a avut simptome destul de dureroase.

Cu toate acestea, Anamaria Prodan dezvaluie faptul ca a depasit pragul critic si acum se simte putin mai bine:

"Am trecut si hopul acesta. Am facut perfuzii cu vitamine acasa. Am urmat tratamentul pe care l-au prescris medicii lui Gigi Becali. Inca tusesc, dar am depasit momentul. Au fost momente ciudate. Nu m-am simtit bine. Au fost momente cumplite. M-au durut oasele, am avut o forma mai severa fata de alti prieteni. Am stat acasa, incep sa imi recapat si vocea, am scapat. Am facut analize, nu am absolut nimic", a spus Anamaria Prodan, pentru Romania TV.

Anamaria Prodan: "Mi-a fost teama ca totul se poate agrava"

Impresara trage un semnal de alarma si spune ca acest virus trebuie luat cat se poate de in serios.

"Oricat te pazesti nu ai cum sa controlezi. Cine nu crede in acest virus nu stie despre ce vorbeste. Trebuie cumva sa ne pazim. Cred ca absolut tot mapamondul va avea acest virus, dar ma gandesc ca daca nu avem probleme de sanatate foarte mari nu ar trebui sa iti fie teama.

Mi-a fost teama mai ales cand auzeam din toate partile ca intr-o fractiune de secunda totul se poate agrava si ca nu poti sa respiri", a mai spus Anamaria Prodan.