Anunt BOMBA! Care sunt sansele lui Reghecampf sa revina in Liga 1! Anamaria Prodan a dat raspunsul: "Viata noastra inseamna bani!"

In ultima perioada s-a discutat despre o posibila revenire a lui Reghecampf in Romania.

Antrenorul roman s-a despartit de echipa din Emiratele Arabe Unite, Al Wasl, iar acum este liber de contract. Reghecampf a decis sa ramana in Dubai, pentru a fi alaturi de copii care se afla in acest moment acolo la scoala.

Mai multe zvonuri l-au dat pe antrenor aproape la FCSB, dar Reghecampf nu are de gand sa revina prea curand in Romania, asta dupa cum dezvaluie in ultima declaratie sotia lui, Anamaria Prodan. Impresarul este de parere ca o revenire a acestuia este aproape imposibila din punct de vedere financiar, avand in vedere ce contracte obtin antrenorii romani in Asia.

"Nu cred ca va reveni, adica eu niciodata nu spun niciodata, dar este cumva cam greu sa ii aduci pe Olaroiu, Reghecampf, Lucescu senios si Lucescu junior. E greu ca pana la urma lumea asta si viata noastra inseamna bani, iar lumea are legatura pana la urma, vrei, nu vrei, in jurul banilor", a declarat Anamaria Prodan pentru Antena Sport.

Reghecampf a plecat dupa doi ani de la Al Wasl, dandu-si demisia dupa esecul in fata gruparii lui Daniel Isaila, Baniyas SC, scor 1-4.