Ar fi fost prea frumos, ca să fie adevărat! Cam asta se poate spune despre primul sezon al lui Chivu, la Inter, dacă românul ar fi reușit un parcurs remarcabil și în Champions League, după ce a dus deja echipa pe primul loc, în Serie A, și în semifinalele Cupei Italiei.

Din păcate pentru tehnicianul de 45 de ani, elevii săi au dat-o în bară în dubla cu Bodo/Glimt (Norvegia). Pentru că Inter a fost eliminată, în play-off-ul optimilor, chiar fără drept de apel. Pierzând prima manșă, în deplasare, cu 1-3, iar apoi returul de acasă cu 1-2, finalista Champions League de anul trecut chiar nu poate spune că a meritat calificarea!

Yann Bisseck: „Ce ne-a lipsit? Norocul“

După partida de marți de pe San Siro, fundașul Yann Bisseck a încercat să găsească, totuși, o explicație pentru dubla înfrângere cu Bodo/Glimt. Și mai ales pentru felul în care Inter a pierdut și acasă, după o partidă în care fanii au visat la remontada.

„Am făcut tot ce a depins de noi, tot ce puteam, pentru a întoarce soarta acestui meci, pentru a obține calificarea. Ce ne-a lipsit? Norocul. Mingea n-a intrat în poartă. Bodo/Glimt a făcut un meci decent, a făcut jocul pe care și l-a propus. Felicitări lor pentru victorie și calificare. În ceea ce ne privește, nimic nu m-a mulțumit! Dar nu ne-a fost ușor și sunt mândru de echipa mea, pentru că a dat totul. Acum, suntem dezamăgiți, dar o vom lua de la capăt. Avem două competiții de câștigat (n.r. – Serie A și cupa) și vom face tot ce depinde de noi pentru a ne atinge obiectivele“, a spus Yann Bisseck, în dialog cu Inter TV.