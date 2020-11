Cutremur la Hermannstadt! Ruben Albes a tradat-o pe Anamaria Prodan si s-a aliat cu ceilalti conducatori ai clubului! Ruptura e inevitabila!

Situatia de la echipa din Sibiu devine tot mai tensionata de la o zi la alta.

Pe fondul rezultatelor slabe din ultima perioada, a aparut o ruptura intre Anamaria Prodan si antrenorul spaniol Ruben Albes. In acest context, s-a vorbit in ultimele zile despre dorinta impresarului-actionar de la echipa din Sibiu de a-l demite pe Albes.

Doar ca spaniolul a facut o miscare de ultim moment in speranta evitarii demiterii. Conform Gazetei Sporturilor, Albes s-a apropiat mai mult in ultimele zile de alt conducator al lui Hermannstadt, Claudiu Rotar.

In conditiile in care Anamaria Prodan este mai mult la Bucuresti decat la Sibiu, omul cel mai implicat in deciziile de la club este Rotar. FC Hermannstadt nu este o societate pe actiuni, astfel ca deciziile sunt luate de un Consiliu Director, in care fiecare membru are dreptul de a lua decizii.

Astfel ca, dupa cum noteaza sursa citata, Albes a devenit omul de incredere al lui Rotar si nu mai tine cont de deciziile agentului de jucatori.

Principalii conducatori ai echipei, Claudiu Rotar si Stefan Bacila, nu il considera pe Ruben Albes pentru ultimele rezultate, ci le pun pe seama adversarilor puternici pe care sibienii i-au intalnit in ultimele meciuri si pe infectarile cu COVID-19 din lot.

"Se tot vorbeste de Ruben Albes, dar nu el e marea noastra problema. Am pierdut doar cu FCSB, cu Craiova si cu Astra, trei echipe care sezonul trecut au fost in play-off, iar primele doua s-au batut la titlu. Valoric ne sunt superioare. Pe urma, in Cupa, cu Chindia, din cauza celor 8 jucatori cu COVID care au ramas acasa, el n-a avut solutii pe banca. N-a putut efectua decat o singura schimbare.

Valoric, pe posturi, avem jucatori mai slabi decat sezonul trecut. Ajungem foarte greu la poarta si, cand inscriem, o facem mai mult din faze fixe.

Dar vom rezolva problema in aceasta iarna. Asteptam sa se incheie prima parte a sezonului regulat si ne apucam de treaba.

Noi, cei din Sibiu, rămânem în acest proiect. Credem în el și am și băgat mulți bani. Cine vrea să plece să plece", a declarat Rotar pentru sursa citata.