Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"
Interul lui Cristi Chivu a fost eliminată în play-off-ul pentru optimile Champions League, după 2-5, la general, contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

După 1-3 în turul din Norvegia, Inter nu a reușit să întoarcă soarta calificării. Ba mai mult, a pierdut și returul de pe teren propriu, 1-2, primul gol al lui Bodo/Glimt venind după o gafă monumentală a experimentatului Manuel Akanji.

Nicolo Barella, după eliminarea lui Inter din UCL: "Felicitări celor de la Bodo/Glimt, au făcut o treabă excelentă"

Nicolo Barella, căpitanul lui Inter de la returul contra lui Bodo/Glimt, în absența lui Lautaro Martinez, a acordat un interviu imediat după eliminarea din Champions League.

"Nu cred că Bodo ne-a pus mari probleme. Am primit golurile după erori individuale, ceea ce se poate întâmpla. I s-a întâmplat lui Manuel (Akanji) acum, mie mi s-a întâmplat în alte ocazii.

Trebuia să deblocăm tabela, însă nu am reușit. Felicitări celor de la Bodo/Glimt, au făcut o treabă excelentă.

Ăsta e fotbalul. Nu am terminat în primele 8 din cauza unui penalty în minutul 90 (n.r - contra lui Liverpool), iar asta ne-a obligat să mai jucăm două meciuri, inclusiv unul în deplasarea din Norvegia.

Obiectivul este titlul în Serie A, însă este un obiectiv trasat la începutul sezonului, nu acum, când avem deja 10 puncte avans", a spus Barella, la Sky.

Inter continuă doar în competițiile interne și are șansa de a face eventul

Fără Champions League, Cristi Chivu se va concentra exclusiv asupra meciurilor din Serie A și Cupei Italiei, existând șanse bune de a câștiga ambele competiții rămase.

În campionat, Inter este lider autoritar, cu 10 puncte avans față de a doua clasată AC Milan. Sâmbătă, de la ora 21:45, este programat duelul cu Genoa, iar pe 8 martie se va disputa marele derby cu Milan, care poate tranșa discuția privind campioana.

În Cupa Italiei, competiție transmisă de VOYO, Inter este calificată deja în semifinale, unde va înfrunta Como, pe 3 martie. În celălalt penultim act se vor înfrunta Lazio și Atalanta.

