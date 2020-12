Cati bani are de primit Anamaria Prodan de la FC Hermannstadt! Impresara ar putea pleca de la echipa in ianuarie

Anamaria Prodan si-ar putea incheia curand aventura la FC Hermannstadt.

Impresara a inceput sa investeasca la Sibiu la inceputul acestui an, insa este deja hotarata sa se retraga de la echipa. Rezultatele obtinute in prima parte a sezonului au stricat relatiile dintre oficialii clubului, iar suporterii o considera principala vinovata pentru evolutia echipei pe Anamaria Prodan.

Potrivit Fanatik, aceasta ar putea sa plece de la Hermannstadt in ianuarie, in acelasi timp cu antrenorul Ruben Albes, pe care l-a adus in Romania pentru a-l inlocui pe Miriuta la Sibiu.

Impresara are bani de primit daca pleaca de la echipa. Clubul ar trebui sa ii dea 80.000 de euro, bani proveniti din drepturile tv.

La finalul turului Ligii 1, FC Hermannstadt este pe locul 14 in clasament, avand 15 puncte. In primul meci oficial din 2021, sibienii vor juca pe terenul celor de la FC Viitorul, pe 10 ianuarie.