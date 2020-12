"Nu m-a chemat niciodata Anamaria Prodan!" Surpriza TOTALA! Ce scrie, de fapt, in buletinul impresarei

Jos masca! :) Anamaria Prodan si-a dezvaluit identitatea reala dupa ani de zile in care numele mamei sale i-a fost atasat fara sa fie, insa, in niciun moment cel din acte.

Pana la 48 de ani, Anamaria a avut 3 nume in cartea de identitate. Cunoscuta ca 'Prodan', dupa numele mamei sale, impresara n-a avut niciodata acest nume in mod oficial.



"Nu m-a chemat niciodata Prodan. Mi s-a zis asa pentru ca mama era Prodan. Eu sunt Anamaria Ionela Tanase de la nastere! Dupa primul sot, am schimbat actele si am fost Dumitrescu, iar acum sunt Anamaria Ionela Reghecampf. Prodan n-am fost niciodata", a spus Anamaria la Kanal D.