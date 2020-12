Anamaria Prodan sare in apararea lui Coltescu! "Mi se pare o tampenie! "Au fost facuti tigani. Eu, in locul lor, terminam acest meci cu 3-0 la masa verde!"

Anamaria Prodan a vorbit despre scandalul creat de brigada lui Ovidiu Hategan la Paris.

Sebastian Coltescu l-a numit "negru" pe Pierre Webo, secundul echipei Basaksehir. Omul din staff-ul echipei din Turcia s-a simtit ofensat, iar totul a degenerat intr-un haos total. Partida dntre PSG si Basaksehir a fost oprita si s-a reluat de abia a doua zi din minutul in care a fost oprita. Dupa acest eveniment care a a facut inconjurul lumii, Ovidiu Hategan impreuna cu brigada lui s-au intors in Romania, iar pentru meciul de la Paris UEFA a delegat alti arbitri.

Anamaria Prodan nu considera ca Sebastian Coltescu poate fi acuzat de rasism. De asemenea, finantatorul de la Sibiu a declarat ca va vorbi cu Sebastian Coltescu si il va incuraja, deoarece este nedrept ce i s-a intamplat.

"Mi se pare o tampenie. Eu, care mi-am crescut copiii in America, unde stiti foarte bine ca e foarte greu, trebuie sa gandesti inainte sa spui ceva unui om de culoare, mi se pare o prostie. Adica, pana la urma omul asta vorbea in limba noastra, in limba romana, unde nu vad de ce ar fi rasism ca ai spus cel negru. Pentru ca a nu l ai facut ni***r, nu- l ai facut in niciun fel.

Nu mi se pare nimic jignitor atat timp cat in limba noastra negru e o culoare. Si atunci am putea spune ca daca sunt 3 jucatori de 1.60 si unul de 1.80 daca spun ala inalt sau ala mic inseamna ca e si aia discrimnare? In plus, vedeti ca sunt niste biscuiti facuti in Turcia si au si fabrica in Romania, Negro. Pai sunt rasisti turcii? Cum vine asta?

Brigada a fost hartuita din primul pana in ultimul moment. Au fost facuti tigani. Eu, in locul lor, terminam acest meci cu 3-0 la masa verde si se termina balciul. Un scandal fara niciun fel de inima cum ar veni. Ma gandeam sa-i dau un mesaj arbitrului nostru si sa-l incurajez pt ca mi s a parut tare nedrept tot ce s a intamplat.

Sunt alturi de el si probabil si federatia romana ar trebuie sa se implice ca nu e normal si nu e normal sa terfelesti numele unui arbitru de talia lui Coletscu in halul asta", a spus Anamaria Prodan la Telekom Sport.