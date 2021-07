EXCLUSIV | Ce s-a intamplat cu jucatorul de la FC Botosani, prins cu droguri pe aeroport: "Este victima! Ce sa-i fac?"

Botosani a renuntat la Maecky Ngombo.

Luna aceasta, Botosani a fost in centrul unui scandal. Noua achizitie, Maecky Ngombo, a fost depistat pe aeroportul din Suceava cu o substanta interzisa in bagaj. Astfel, dupa acest eveniment nefericit, Iftime a decis sa ii rezilieze contractul belgianului.

"Iar un eveniment care trebuie nuantat. El nu avea niciun drog, avea o rasnita in care se gaseau tigarile alea, care nu sunt interzise, ca atlfel il retineau. Avea o urma din tigarile alea. El venea din Olanda, unde am inteles ca procurorii fumeaza 'de-alea' in fiecare zi la cafea. El nu mai este la noi, a plecat din cauza acestui eveniment. Este victima. Ce sa ii fac? I-am spus: 'Copile,, imi pare rau! Nu am ce sa fac!'. Pana la urma am sunat impresarul si am reziliat contractul", a dezvaluit Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport, la PRO X.

Cu toate ca a pierdut un atacant inaintea de startul sezonului, Iftime este increzator ca echipa sa poate prinde un loc de playoff pentru al treilea an consecutiv.

"In mintea pot sa fiu si anul acesta in playoff. Bugetul pe care mi l-am construit, cu vanzari de fotbalisti, trebuie sa imi produca bani. Eu sunt impotriva banilor publici in fotbalul romanesc. Eu cred in banii publici in centrele de copii. E greu sa faci 1 milion de euro din nimic in Liga 2, sau 600 000 de euro din Liga 3", a precizat Iftime.