Botosani a refuzat oferta lui Becali pentru Meleke! Cat a cerut Iftime pentru jucatorul ivorian dorit la FCSB

Finantatorul Botosaniului a dezvaluit ofertele pe care le-a primit pentru jucatorii sai.

Valeriu Iftime a dezvaluit ca a avut o discutie cu Gigi Becali pentru Meleke, dar oferta patronului de la FCSB nu a fost pe placul finantatorului de la Botosani.

"Nu il dau pe Meleke, toate au un pret. Ce am cerut eu, nu da domnul Becali. Am cerut 500 000 de euro si nu mi-a dat, la domnul Becali valorile sunt relative. Voia sa dea 300 000 de euro maximum, dar nu am avut o discutie aplicata. Eu am spus ca nu il dau decat daca am o oferta de nerefuzat, dar recunosc ca m-a intrebat de cateva ori de el.

Am invatat de la dumnealui o chestiune, ca daca nu il dau azi cu 500 000 de euro, maine il dau cu 600 000 de euro", a declarat Valeriu Iftime pentru DigiSport.

Finantatorul molodevenilor a tinut sa isi laude jucatorul, argumentand ca a primit garantii ca tanarul fundas central are un potential de dezvoltare urias.



"Meleke are 22 de ani, este capitanul de echipa de la Coasta de Fildes la juniori. Intre timp, au venit alte oferte mai ambitioase pentru Mekele din strainatate, la nivel de discutii. Mi-au zis oameni care stiu fotbal: 'Domnu' Iftime, o sa va para rau daca il dati pe 1 milion, mai bine mai asteptati'", a dezvaluit Valeriu Iftime.

Patronul celor de la Botosani a confirmat transferul lui Jonathan Rodriguez la CFR Cluj. Iftime a dezvaluit ca jucatorul argentinian a semnat cu grupuarea din Gruia inca din iarna, conform spuselor lui Marius Croitoru.



"Azi am aflat cum ca Rodriguez a semnat cu CFR Cluj, eu nu stiam. Nu a jucat din alt motiv, pentru ca i-a certat Marius la Clinceni, el nu a venit in cantonament a doua zi. El a fost in loja cu mine la meci, si il cred un copil serios. L-am intrebat daca are oferte, pentru ca se zvonea de Craiova, mi-a zis: 'Nu,nu,nu!'

Am aflat de la Marius ca din iarna a semnat cu CFR si nu a spus nimic. Pentru mine nu e iesit din comun, dar era un jucator care parca nu mai dadea totul. Drumul lui este ok acum, la un contract mai mare, la o echipa mai buna", a precizat Valeriu Iftime.