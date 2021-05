Iftime, raspuns transant pentru Becali dupa ce acesta a anuntat ca il vrea pe Croitoru pe banca FCSB-ului: "Nu se pune problema!"

Gigi Becali este in cautarea unui nou antrenor pentru baca FCSB-ului, insa misiunea se anunta una foarte dificila.

Patronul FCSB a fost refuzat pe rand de Sumudica si Nicolae Dica. Acum Becali si-a anuntat intentia de a-l aduce la echipa pe Marius Croitoru, insa misiunea se prefigureaza a fi una destul de complicata, deoarece Iftime a anuntat ca actualul antrenor al Botosaniului mai are contract cu gruparea moldava inca trei ani de zile.

„Acum e prima data cand aud asa ceva. Marius Croitoru mai are contract cu noi pe trei ani si nu se pune problema sa plece. Insa, in viata asta mereu exista cate un dar…

Daca e ceva adevarat, desi pe mine nu m-a cautat Gigi Becali… totusi nu-l tin pe Croitoru cu forta la Botosani. Repet: nu stiu nimic de vreo oferta de-a lui Gigi pentru Croitoru”, a spus Valeriu Iftime potrivit Pro Sport.

Misiunea lui Becali de a numi un nou antrenor pe banca FCSB-ului, dupa plecarea lui Toni Petrea, se anunta una extrem de dificila din cauza faptului ca multi tehnicieni refuza sa mai vina la echipa patronata de acesta de teama ca imaginea lor ar avea de suferit. Este de notorietate faptul ca la FCSB, Gigi Becali se implica foarte mult in alcatuirea primului "11" si ia decizii in privinta schibarilor din timpul meciurilor.

Cu Marius Croitorul pe banca, FC Botosani a obtinut a doua calificare la rand in playoff-ul Ligii 1. Anul trecut, moldovenii au incheiat pe patru, in timp ce in acest sezon se afla pe locul sase, cu o etapa inainte de final.