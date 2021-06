Chindris, out de la Botosani! Decizia socanta a lui Valeriu Iftime

Andrei Chindris a fost anuntat ca nu mai intra in planurile lui Marius Croitoru pentru sezonul viitor.

Andrei Chidris a fost tinta lui Gigi Becali doua perioade de transferuri consecutive. Patronul celor de la FCSB l-a dorit de fundasul central vara trecuta si iarna aceasta, dar nu s-a inteles la suma de transfer cu Veleriu Iftime. Finantatorul Botosaniului a dezvaluit ca transferul nu s-a materializat pentru ca jucatorul nu a vrut sa mearga la gruparea ros-albastra.

"Acum subiectul Chindris este inchis pentru totdeauna la FCSB, iar eu va spun cum au stat lucrurile cu exactitate. Sunt sigur ca acest transfer il doream perfectat doar eu si Gigi Becali. Dupa o saptamana de la inceputul primelor negocieri mi-am dat seama ca Andrei Chindris nu vrea sub nicio forma sa mearga la FCSB. Incepusem sa ma fac de ras la Gigi Becali, deoarece eu intrasem cu el in negocieri si incepusem sa maresc pretul intentionat doar poate o sa renunte Gigi la transfer. Asa incheiam onorabil aceasta telenovela. Amandoi incepusem sa aparem cu declaratii prin presa zi de zi la vremea aia. Desi Gigi se incapatana sa il transfere pe Chindris, mi-a acceptat si o alta suma pe care eu o cerusem cu gandul ca il fac pe sa renunte, tot continuam telenovela, dar eu stiam ca Andrei Chindris nu vrea sa mearga la ei", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.

Chindris mai are un an de contract cu Botosani, dar finantatorul echipei din Moldova l-a anuntat pe jucator ca nu intra in planurile lui Croitoru pentru sezonul viitor, deoarece nu mai este eligibil pentru regula U21.

"Acum a aparut o problema cu Chindris la noi la Botosani, iar eu am o relatie foarte sincera cu acest jucator. El a trecut de varsta Under 21, iar Croitoru mi-a spus ca trebuie sa gasim acum un alt fundas U21, deoarece tot pe pozitia aia vrem sa jucam in sezonul viitor cu astfel de jucator pentru regula respectiva. Iar acest jucator va juca alaturi de Meleke sau Seroni. Marius Croitoru este cel care va decide. Am discutat cu Chindris si i-am zis ca il voi lasa sa plece. El mi-a spus ca are o oferta si o sa mi-o prezinte in cel mai scurt timp", a precizat Iftime.

Chindris are cea mai mare cota din lotul Botosaniului, 1.2 milioane de euro, potrivit transfermarkt, pe locul doi aflandu-se Al Mawas, care este cotat la 700 000 de euro.