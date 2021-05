BREAKING NEWS | "Imi pare rau ca am ratat sampania aia grasa de la Becali, chiar voiam s-o beau! FCSB e o pepiniera, creste jucatori pentru altii" Ce a spus Iftime dupa titlul CFR-ului

Valeriu Iftime voia sa incurce CFR-ul pentru a tine in suspans finalul de sezon.

Botosaniului nu i-a iesit. Iftime glumeste si spune ca ar fi vrut sa bea alaturi de Gigi Becali 'sampania grasa' pe care i-a promis-o patronul FCSB daca o blocheaza pe CFR in Moldova. Iftime crede ca Gigi are nevoie de investitii pentru a consolida echipa.

"CFR-u a fost mai buna ca noi. Puteam sa egalam in final. Pierdem si locul 5 dupa cum arata clasamentul. Imi pare rau, speram sa facem macar un egal, sa dam bucurie fotbalului. Imi pare rau si pentru FCSB, daca n-au reusit sa castige puncte in timpul campionatului... FCSB, din pacate, e o pepiniera, creste jucatori. Lipsa de maturitate creeaza dezechilibru acolo.

Nu inteleg care e distanta dintre Becali si antrenor. Dar sunt lucruri ciudate acolo. E pacat, la cati bani sunt acolo. Daca vor un campionat, trebuie sa aiba echipa cu o structura mai bine organizata. Sunt convins ca-i bate CFR la Cluj, asa amical cum e.

Imi pare rau ca am pierdut sampania grasa, chiar voiam s-o beau. Banuiesc ca o dadea si la egal. Asta e. Noi am incercat, dar Botosaniul are limitele lui, nu poate schimba cursul istoriei. Daca vrei rezultate in meciuri de finala... nu reusim nici psihologic, nici fotbalistic. Tin minte si ce am facut si cu macedonenii in Europa League", a spus Iftime.