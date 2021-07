"Daca se confirma, ii inchidem contractul!" Valeriu Iftime, mesaj ferm dupa ce noul jucator al Botosaniului a fost prins cu substante interzise la aeroport

Probleme serioase pentru Maecky Ngombo.

Belgianul de 26 de ani sosit gratis la Botosani, in aceasta vara, are probleme serioase dupa ce a fost depistat la aeroport cu substante suspecte.

Valeriu Iftime a vorbit de marginea acestui subiect si a oferit o reactie vehementa. Patronul clubului FC Botosani a sustinut ca lui Ngombo ii va fi reziliat contractul daca se va dovedi ca avea asupra sa substante interzise.

„Copilul asta a venit la noi acum doua saptamani. El este accidentat, nu se antreneaza cu noi. Si am inteles ca, la aeroport, avea o rasnita, ceva de genul. Dar nu stiu nimica, daca e drog. Daca ceva e in neregula cu el si, intr-adevar, se confirma ca are asemenea preocupari, n-am ce sa fac cu el. Nu inteleg ce a consumat sau ce avea in rasnita aia.

A semnat cu echipa mea, dar, daca consuma substante interzise, va dati seama ca nu mai conteaza ce contract am cu el. In orice caz, nu este un subiect care sa ne preocupe atat de tare acuma, dar, daca intr-adevar consuma o substanta interzisa, ii inchidem contractul”, a declarat Valeriu Iftime, pentru ProSport.