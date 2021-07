Scandal urias la Botosani! Primaria a decis sa nu mai finanteze fotbalul si a trimis toti banii catre un club ce a retrogradat din Liga Zimbrilor! Reactia lui Iftime

Primaria Botosani a decis sa trimita o finantare de 200.000 de euro catre CSM Botosani, club ce a retrogradat din prima liga de handbal.

Clubul a castigat un singur meci in sezonul precedent, in compania Universitatii Craiova, si a retrogradat, dupa doar un sezon, in liga secunda a handbalului masculin. Astfel, conform site-ului botosaneanul, FC Botosani nu a primit finantare deoarece sumele colectate din vanzarea de bilete au depasit 20%.

CSM Botosani, clubul care a primit finantare, ne-a pus la dispozitie un ghid emis de Consiliul Concurentei din Romania, in care se specifica faptul ca, intr-adevar, cluburile care au vanzari de peste 20% isi pierd eligibilitatea. Chiar si in aceste conditii motivul este unul invalid, in contextul in care FC Botosani nu a avut suporteri pe stadion timp de aproape un an si jumatate din cauza pandemiei de coronavirus, astfel ca plafonul nu a fost acoperit.

Totusi, acelasi ghid specifica urmatoarea conditie: "nu efectueaza transferuri de jucatori care implica plata unor sume catre clubul sportiv". Astfel, e posibil ca acest punct sa nu fie implinit de catre FC Botosani.

Articolul a fost publicat de sotia lui Alin Bordeanu, antrenorul cu portarii de la FC Botosani. Valeriu Iftime a oferit, pentru sursa citata mai sus, o prima reactie:

"Este un denunt. Daca nu vine DNA-ul sa-i aresteze, inseamna ca tara a adormit. O asemenea greseala politica pe care a facut-o primarul, indiferent de ce angajamente sau ce obiectiv are, astazi, cu legislatia sportiva, sa claseze handbalul in fata fotbalului in Botosani ca sport de performanta, ca imagine a orasului, in opinia mea este o comisie subordonata, fara nici un fel de orizont, care merita nu numai data afara, ci pur si simplu anchetata pentru ca acesta este un furt de bani publici.

Cat de prost trebuie sa fii ca sa faci un asemenea calcul? Cat minte are omul acela, sef de comisie? E rusinos! Nu ca e rusinos, eu daca azi as fi seful de comisie de acolo, as avea o stare de depresie si m-as duc sa ma internez o saptamana, sa imi revin. Cum sa scrii o asemenea enormitate?!

Eu cred ca primarul a vrut sa dea banii catre handbal. Treaba lui. Daca astazi primarul crede ca poate juca fotbalul ca pe o minge personala si ca acest fotbal este al lui Iftime sau al nu stiu cui, greseste teribil. Repet, o asemenea judecata a unei comisii de genul acesta este de natura penala. Nu te joci cu banii oamenilor (...). Dl primar crede ca face cu banii publici ce face cu salariul propriu. Este de natura penala.

Sper ca primarul sa inteleaga ca functia de primar nu este una de arendas caruia i s-a dat o caruta si niste bice ca sa conduca comunitatea. Comunitatea, astazi daca intrebi 10 oameni, 10 iti spun ca fotbalul este in fata handbalului pe performantele actuale".

"Din pacate avand in vedere ca exista o procedura in desfasurare (procedura de evaluare a programelor sportive conf legii 69/2000) inclusiv de contestatii, ma tem ca as putea fi acuzat de influentarea comisiei de contestatie prin urmare fara a leza pe nimeni si fara a ma uita peste gard la vecinii nostri, ne abtinem de la orice comentarii pe acest subiect pana la finalizarea contestatiilor, venind in acelasi timp cu precizarea ca in acord cu legislatia programelor sportive proiectul “Handbalul Botosanean pe Harta performantei “ nu a incalcat nicio prevedere referitoare la ajutorul de stat, ale consiliului concurentei sau curtii de conturi dar si a Legii 69/2000 si cred ca avand in vedere ca am fost declarati castigatori in urma analizei contextului in care se realizeaza finantarea activitati sportive prin acest program, tinand cont de principiile legislatiei si jurisprudentei europene, nu au fost identificate situatii in care o astfel de masura de sprijin nu este susceptibila a implica elemente de natura ajutorului de stat.

Totodata, refuz din respect pentru sportul pe care il reprezint (de departe cu cele mai mari realizari dintre toate sporturile de echipa din Romania) sa comentez orice acuzatii se aduc comisiei pentru ca sunt sigur ca au aplicat regulamentul licitatiei de programe.

Raman la parerea ca membrii din comisia de contestatii sunt oameni profesionisti si de buna credinta si ca vor aplica strict legislatia cu privire la ajutorul de stat si legislatia comunitara respectiv a Regulamentului UE nr. 1407/2013 (Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial nr. L 352/ 24.12.2013.).

Pentru opinia publica voi preciza ca proiectul nostru a fost unul onest cu cifrele pe fata, un proiect in care am prezentat si punctele noastre forte dar si pe cele slabe, astfel ca dupa parerea mea si in urma emulatiei create de acest sport in randul copiilor, aceasta victorie in concursul de proiecte poate fi semnalul ca handbalul botosanean (cea mai tanara echipa din Liga zimbrilor in anul precedent cu trei jucatori la loturile nationale ale Romaniei) poate reveni in Liga Zimbrilor si poate reveni printre preferintele suporterilor dar si a copiilor din Municipiul Botosani", a spus Catalin Stoleru, presedintele lui CSM Botosani.