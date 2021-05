"Am sunat la sclavul Rotaru, am sunat la sclavul Iftime si la alte triburi de sclavi!" Becali si-a facut alianta pentru a boicota regula U21

Becali va contesta decizia FRF la Tribunal.

Gigi Becali este hotarat sa boicoteze regula U21. Finantatorul FCSB a declarat ca FRF se comporta cu cluburile din Liga 1 de parca ar fi muncitori pe o plantatie de sclavi. Becali a detaliat cum i-a sunat pe principalii conducatori din fotbalul romanesc pentru a opri implementarea regulei U21, in care un jucator eligibil nationalei de tineret trebuie sa fie prezent tot meciul, iar altul cel putin o repriza.

"Noi, sclavii, trebuie sa jucam cu 7 jucatori romani, ca sa scoata ei regula aia de doi jucatori U21. Noi am ajuns intr-o situatie primitiva sau stalinista, in care vine cineva si zice ca asa faci: "Noi nu vrem asa, o sa votam in Comitetul Executiv si voi, sclavilor, veti fi obligati sa faceti asta!"

Eu sunt Spartacus! Am sunat la alte triburi de sclavi. Am sunat la sclavul Rotaru: "hai sa facem si noi o revolutie!", l-am sunat si pe Iftime, l-am sunat si pe Copilu de la CFR, a zis: "da, nea Gigi, de acord!", au zis ca vorbesc ei cu Dinamo. Ei stapanii, o sa vada ca sclavii nu mai respecta regula lor si ca noi nu vom mai juca cu niciun jucator U21 pe teren", a dezvaluit Gigi Becali pentru DigiSport.

Finantatorul FCSB a prezicat ca legea ii era favorabila, avand in vedere ca politica clubului este cresterea si vanzarea de tineri jucatori. Patronul ros-albastrilor, impreuna cu ceilalti conducatori din Liga 1, au de gand sa atace deicizia la Tribunal.

"Aici nu e vorba de mine, ca eu si la U21 am. Aici e vorba de principii. Tu nu vii sa imi impui mie, tu care iei 20 000 de euro de la UEFA pe spinarea mea. "Sclavule, iti iau si banii si te oblig pe tine sa faci asa!". Noi atacam pe cale comerciala, la tribunal. Nu e o hotarare sportiva ce zic ei. Devine chestiune economica. Nu poti sa imi spui tu mie cu cine sa joc. El, Burleanu, a ajuns stapanul lui Becali. El, un copilandru.

Nu mergem la TAS, pentru ca noi atacam pe cale civila. Deja exista juristrictie, pentru ca am facut-o noi. Acum suntem la tribunal, ne judecam cu ei.

Pentru mine este in avantaj regula. Nu ai ce sa negociazi. Stapanul stii ce face cu sclavul? Doar ii trimite niste hartie. Eu am vorbit cu Burleanu, e un om foarte destept. Chiar m-a uimit! Cand esti prea destept, poti sa dai si in lucruri de astea viclene. Daca este asa, sa puna piciorul in prag si sa fie presedinte. Bai, nu poti sa impui unei asociatii sportive de 16 echipe sa le spui ce vrei tu, ca voteaza fotbalul feminim", a precizat Becali.