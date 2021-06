"Cred ca Fabbrini poate juca in orice echipa!" Valeriu Iftime, cuvinte de lauda pentru fotbalistul lui Dinamo

Fabbrini a evoluat si pentru FC Botosani, insa cand a revenit in Romania a preferat sa mearga la Dinamo.

Cu un salariu peste media Ligii 1, insa din pacate pentru dinamovisti cu niste evolutii nesatisfacatoare, Diego Fabbrini pare un fotbalist neinteles din lotul "cainilor". Cel putin asa sustine Valeriu Iftime, fostul sau patron, care i-a facut o caracterizare generoasa jucatorului formatiei bucurestene.

"E profesionst. Nu sunt eu atat de bun specialist in fotbal, dar Fabbrini e un fotbalist extraordinar de bun si el poate juca oricand si oriunde. Nu imi dau seama de ce nu a jucat la Dinamo de prea multe ori. Probabil are nevoie de un antrenor care sa ii puna in valoare calitatile. Asta e cel mai important. El e un jucator care dribleaza, care scote jucatori din joc oricand.

E adevarat ca Dinamo nu a avut nici cea mai buna stare mentala, nu el, ci toata echipa. E greu sa joci fotbal in conditii de stres total. Eu cred ca el poate juca in orice echipa, dar ii trebuie o echipa care sa se potriveasca stilului lui. Nu e cel mai versatil jucator.

El are niste calitati. Cu o echipa buna, cu un antrenor care mizeaza pe calitatile lui, el poate sa faca multe. In Romania, nu stiu, poate Craiova sau FCSB i s-ar potrivi. Oriunde poate juca bine, la Cluj, nu stiu. Un antrenor il poate face sa isi arate valoarea. Dar ce am vazut noi la Fabbrini cand l-am adus la Botosani… Extraordinar! De la primul meci, am stiut ca e fotbalist", a spus Valeriu Iftime, la Prosport.