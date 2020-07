Becali are de unde ALEGE! Lista cu cei 10 fundasi centrali din Liga 1, din care patronul FCSB va alege doi pentru sezonul viitor

FCSB cauta inca doi fundasi centrali in incercarea de a-si intari lotul pentru sezonul viitor.

In acest moment, FCSB ii are in lot pe fundasii centrali Iulian Cristea si George Miron, spera la revenirea lui Bogdan Planici la echipa si poate improviza pe acest post cu Aristidis Soiledis, Dragos Nedelcu (accidentat) si Lucian Filip (accidentat). Patronul Gigi Becali a declarat ca mai cauta doi fundasi centrali. Din informatiile existente, latifundiarul ar vrea sa aduca jucatori care evolueaza deja in Liga 1, stiu obiectivele FCSB si sunt obisnuiti stitlul si cu ritmul de joc din Liga 1. Daca nu va realiza transferuri interne, atunci Becali se va orienta catre un campionat est-european. "Studiem in Romania si, daca nu gasim nimic, i-am zis lui MM sa caute un sarb, grec, un cipriot, un bulgar, mie astia imi plac ca fundasi. Aduc straini, dar nu din orice tara", a spus Gigi Becali.

Ce fundasi centrali din Liga 1 s-ar afla pe lista lui Gigi Becali:

DANIEL GRAOVAC (Astra Giurgiu) - Bosnia-Hertegovina, Croatia / 26 ani / 33 de meciuri in acest sezon / a mai evoluat pentru Zrinski Mostar, Mouscron, Zeljeznicar Sarajevo, Vojvodina Novi Sad / international bosniac de seniori / mai poate juca pe postul de fundas dreapta / cotat la 725.000 euro

RACHID BOUHENNA (Sepsi) - Franta, Algeria / 29 ani / 31 meciuri si 1 gol, in acest sezon / a mai evoluat pentru Doncaster Rovers, RE Bertrix, Compiegne, CS Constantine, MC Alger, Dundee United / fost international Algeria U23 / mai poate juca pe posturile de fundas dreapta si inchizator / cotat la 300.000 euro

VIRGIL GHITA (FC Viitorul) - Romania / 22 ani / 25 meciuri si 4 goluri, in acest sezon / format de Academia Hagi, a evoluat doar pentru FC Viitorul / international Romania U21 / cotat la 900.000 euro

COSMIN FRASINESCU (Poli Iasi) - Romania / 35 ani / 32 meciuri si 3 goluri, in acest sezon / a mai evoluat pentru Gloria Bistrita, Khazar Lankaran, Gaz Metan Medias, CSU Craiova, Poli Iasi / mai poate juca pe postul de fundas dreapta / cotat la 300.000 euro

ANDREI CHINDRIS (FC Botosani) - Romania / 21 ani / 32 meciuri si 1 gol, in acest sezon / a mai evoluat la “U” Cluj si Stiinta Miroslava / international Romania U21 / mai poate juca pe posturile de fundas dreapta si fundas stanga / cotat la 800.000 euro

PAULO VINICIUS (CFR Cluj) - Portugalia, Brazilia / 35 ani / 30 meciuri si 4 goluri, in acest sezon / a mai evoluat pentru Gremio Inhumense, Santa Clara, Leixoes, Olhanense, Leiria, Sporting Braga, Operario Mato Grosso, Boavista, Apollon Limassol / mai poate juca pe postul de fundas stanga / cotat la 450.000 euro, dar va ramane liber de contract in aceasta vara

IONUT STOICA (Hermannstadt) - Romania / 32 ani / 24 meciuri si 1 gol, in acest sezon / a mai evoluat pentru Oltchim Rm. Valcea, CSM Slatina, Damila Maciuca, CSM Rm. Valcea, CS Mioveni / cotat la 250.000 euro

RAZVAN TINCU (Sepsi) - Romania / 33 ani / 33 meciuri si 1 gol, in acest sezon / a mai evoluat pentru Rapid II, FC Botosani, Poli Iasi, Concordia Chiajna, Doxa Katokopias / mai poate juca pe postul de inchizator / cotat la 325.000 euro, ramane liber de contract in aceasta vara

ANTE PULJICI (Dinamo) - Croatia / 32 ani / 24 meciuri si 1 gol, in acest sezon / a mai evoluat pentru Zadar, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Gent, Tom Tomsk, Al Faisaly / mai poate juca pe postul de fundas dreapta / cotat la 675.000 euro, ramane liber de contract in aceasta vara

ANDREI PITIAN (Chindia) - Romania / 24 ani / 22 meciuri si 1 gol, in acest sezon / a mai evoluat pentru Pandurii, Astra, Apollon Limassol, FC Botosani / fost international Romania U21 / mai poate juca pe posturile de fundas dreapta si inchizator / cotat la 200.000 euro