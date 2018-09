Probleme uriase pentru FCSB! Transferul REFUZAT in vara de Becali l-a pus pe Dica intr-o situatie imposibila: cum s-a ajuns aici

Gigi Becali a luat in vara o decizie importanta care se rasfrange acum asupra echipei.

Nicolae Dica a solicitat toata vara un nou fundas central. Perioada de transferuri s-a incheiat, iar FCSB acum intr-o situatie absolut incredibila pentru un club cu pretentii europene: Dica nu mai are in acest moment niciun fundas central apt 100%. Contextul este cu atat mai grav cu cat FCSB a pornit in noul sezon cu doar doi fundasi centrali de meserie: Planic si Balasa.

Acum, Balasa s-a accidentat si va lipsi doua luni, in timp ce Planic este si el incert atat pentru meciul de Cupa Romaniei cu Unirea Alba Iulia, cat si pentru partida de campionat din etapa viitoare cu Hermannstadt.

Variante de inlocuire

Dica are solutii in lot pentru inlocuire atat timp cat macar unul dintre fundasii centrali este apt. Pe aceasta pozitie, langa Planic sau Balasa, au jucat Nedelcu, Filip, Momcilovic sau chiar Junior Morais.

Dincolo de faptul ca acum si Momcilovic este accidentat, un cuplu de fundasi centrali complet nou nu reprezinta cea mai sigura solutie posibila. De altfel, nici Nedelcu si nici Filip nu au dat randament pe aceasta pozitie atunci cand au fost folositi ca fundasi centrali.



Planic ar putea sa plece

Chiar si dupa revenirea lui Balasa dupa accidentare, problemele lui Dica ar putea continua. Planic se gandeste sa plece in iarna, ceea ce inseamna ca se revine la problema initiala. Gigi Becali va fi nevoit sa cumpere un fundas central in fereastra de mercato din iarna.

Planic a fost aproape de un transfer si in vara, nemtii de la Eintracht Frankfurt l-au dorit. Germanii ar putea reveni in iarna cu o oferta mai buna, caz in care FCSB nu-l va mai putea tine. Impresarul fotbalistului a dat primul semnal dupa ce Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, l-a criticat pe sarb.



"Domnule Duckadam, nu uitati ca se apropie iarna si, pac-pac, s-ar putea sa trebuiasca sa va cautati fundas central. Pana acum, cand a jucat in toate meciurile bine, nu l-ati mai criticat. Nu e normal ceea ce se intampla", a declarat agentul jucatorului.

Gigi Becali sta insa linistit: "Planic are contract cu Steaua pina in 2021 si este cel mai bun fundas central al meu. Cum sa plece de la Steaua?"