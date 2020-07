Mai motivat ca NICIODATA! Neubert vine sa produca SOCUL la FCSB! Cum l-a impresionat pe Gigi Becali din prima secunda: "I-a spus lui MM ceva, nu va spun!"

Thomas Neubert nu a ajuns inca la FCSB, insa este asteptat cu nerabdare de Gigi Becali.

Thomas Neubert (39 de ani) va reveni la FCSB si va face parte din staff-ul lui Toni Petrea ca preparator fizic.

Neamtul este asteptat cu mare entuziasm sa ajunga la echipa si Gigi Becali spune ca Neubert este mai motivat ca niciodata sa dovedeasca inca o data de ce este capabil.

Neubert a mai fost preparator fizic la FCSB in perioada in care antrenor era Laurentiu Reghecampf, iar fata echipei era radical schimbata. Fotbalistii ros-albastrilor se luptau fizic de la egal la egal cu echipa ca Ajax si Chelsea in cupele europene.

Neubert a urmarit cu atentie activitatea FCSB-ului din ultimul timp, iar asta l-a impresionat pe Gigi Becali:

"Nu cred ca a ajuns Neubert azi. Neubert a zis ca nu a fost niciodata mai motivat ca acum. Sunt incantat, el s-a uitat la FCSB, i-a spus lui MM ceva, nu va spun. A zis ca am luat atacant, a zis ca am luat fundas central si a mai zis inca ceva, dar sa vedem. M-a impresionat", a declarat Gigi Becali.

Toni Curea a fost prezentat OFICIAL la FCSB. Din staff-ul sau fac parte Thomas Neubert, Ovidiu Petre, Horea Codorean si Marius Popa.