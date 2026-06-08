Platforma Transfermarkt a acutalizat, în cursul zilei de luni, 8 iunie, cotele de piață ale jucătorilor din Superliga României, iar Ștefan Târnovanu este acum evaluat la 3 milioane de euro. Ca termen de comparație, în luna martie a anului trecut era cotat la 4,5 milioane de euro.

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Totul vine pe fondul schimbărilor din lot și al rotației din poartă, Târnovanu fiind scos din echipă din cauza regulii U21, patronul echipei mizând pe tânărul Mihai Popa.