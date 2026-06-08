3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu Superliga
SPORT.RO
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FCSB pierde teren în topul valorilor!

TAGS:
Stefan TarnovanuFCSB
Din articol

Platforma Transfermarkt a acutalizat, în cursul zilei de luni, 8 iunie, cotele de piață ale jucătorilor din Superliga României, iar Ștefan Târnovanu este acum evaluat la 3 milioane de euro. Ca termen de comparație, în luna martie a anului trecut era cotat la 4,5 milioane de euro.

3.000.000 de euro pentru Ștefan Târnovanu

Totul vine pe fondul schimbărilor din lot și al rotației din poartă, Târnovanu fiind scos din echipă din cauza regulii U21, patronul echipei mizând pe tânărul Mihai Popa. 

În acest sezon, goalkeeper-ul născut la Iași a bifat 41 de meciuri în toate competițiile, a încasat 53 de goluri și a păstrat poarta intactă în 11 partide.

Craiova trece peste FCSB în clasamentul valorilor

După cum v-a prezentat Sport.ro aici, Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în topul celor mai valoroase loturi din România, cu 34,5 milioane de euro, depășind FCSB, evaluată la 31,3 milioane de euro.

Pe podium se află Rapid, cu 27,93 milioane de euro, urmată de CFR Cluj, Dinamo și Universitatea Cluj.

La nivel individual, Ștefan Baiaram este cel mai bine cotat jucător din SuperLiga, cu 5 milioane de euro.

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