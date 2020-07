OFICIAL | FCSB si-a prezentat noul antrenor! Staff-ul complet care il va ajuta pe Toni Petrea

Din articol Bogdan Vintila, antrenor la echipa a doua

FCSB l-a prezentat oficial pe Toni Petrea in functia de antrenor principal al echipei.

Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a ros-albastrilor. Gigi Becali a fost astazi la baza sportiva din Berceni, unde l-a prezentat jucatorilor pe noul antrenor.

La cateva ore distanta, Toni Petrea a semnat contractul si a fost prezentat oficial. Antrenorul va fi ajutat de Thomas Neubert, ca preparator fizic, si de Ovidiu Petre (analist), Horea Codorean (preparator fizic) si Marius Popa (antrenor cu portarii).

"Anton Petrea, noul antrenor al FCSB!

FCSB anunta ca Anton Petrea este noul antrenor principal al echipei noastre. Acesta il inlocuieste pe Bogdan Vintila, care a activat in aceasta functie intre 23 august 2019 si 15 iulie 2020.

Noul tehnician al FCSB va fi ajutat de preparatorul fizic Thomas Neubert, alaturi de care a mai lucrat, in doua randuri (2012-2014 si in 2016) pentru echipa noastra. De asemenea, din staff-ul acestuia vor face parte, in continuare, Ovidiu Petre (analist), Horea Codorean (preparator fizic) si Marius Popa (antrenor cu portarii).

In perioadele in care a activat la clubul nostru, din postura de antrenor secund, Anton Petrea a contribuit la castigarea a doua titluri (2013 si 2014), a Supercupei Romaniei (2013) si a Cupei Ligii (2016), precum si la mari performante in UEFA Europa League si UEFA Champions League.

Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese la conducerea FCSB!", se arata in comunicatul FCSB.

Bogdan Vintila, antrenor la echipa a doua

Fostul antrenor al FCSB-ului a acceptat postul de antrenor la echipa secunda a ros-albastrilor. Anuntul a fost facut de Gigi Becali:

"Bogdan Vintila a vazut interviul meu, a zis ca da. A acceptat la echipa a doua. A zis ca vine si el sa isi ia la revedere, sa multumeasca la jucatori. O sa fie momente de emotie", spunea Gigi Becali in aceasta dimineata.