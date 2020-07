A fost la un pas sa fie furat de la FCSB! Sergiu Bus, OFERTAT in timp ce se ducea la palatul lui Gigi Becali: "Spun asta in premiera!"

Sergiu Bus si-a dat cuvantul in fata FCSB-ului si a semnat cu echipa lui Gigi Becali, desi a avut o oferta importanta din strainatate.

Legia Varsovia, echipa trecuta prin grupele Ligii Campionilor, a incercat sa ii schimbe directia lui Sergiu Bus in ultimele clipe.

Fostul atacant de la Medias a fost sunat de oficialii echipei din Polonia chiar in timp ce se deplasa spre palatul lui Gigi Becali pentru a semna cu FCSB.

Totul a fost dezvaluit de impresarul jucatorului:

"Atat eu, cat si Sergiu am ales constient FCSB. Suntem maturi si stim ceea ce facem. O alta echipa care a incercat sa recupereze pe ultima suta de metri, si o spun in premiera, a fost Legia Varsovia. Campioana Poloniei de sambata seara. Am negociat cu ea, cei de acolo au incercat sa discute si cu Sergiu din punct de vedere personal.

Chiar si pe drum spre Palat au incercat sa-l recupereze... Valorile umane trebuie sa fie mai importante decat banii, iar cuvantul dat sa valoreze mai mult decat orice suma. Eu si Sergiu asa functionam, suntem construiti pe un altfel de calapod. Ne-am dat cuvantul in fata unor oameni si e normal sa ne respectam promisiunea", a spus Bogdan Apostu pentru Gazeta.