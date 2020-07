Gigi Becali a luat FOC! Si-a laudat investitiile in FCSB si l-a facut PRAF pe Dan Petrescu: “Intotdeauna a fost un plangacios!”

Patronul FCSB si-a exprimat punctul de vedere cu privire la lupta pentru titlu.

Becali a insistat ca echipa sa nu face jocurile nimanui si l-a atacat pe antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, despre care considera ca exagereaza cu lamentarile. Becali i-a aparat pe olteni si a spus ca nu considera gresita strategia lor de comunicare, insa se simte jignit de cererea de amanare a finalei Cupei Romaniei.

"Mi se pare ca si noi trebuia sa cerem sa se amane pana astazi Viitorul cu Craiova in 2017, ca sa se stie daca joaca sau nu joaca. Cu alte cuvinte, ei stiu ca nu aveau interes la vremea aia si stiu ce au facut si le e frica sa nu fie loviti cu aceeasi arma. Eu le spun sa stea linistiti. Ce vor ei acum? Sa le facem lor toate poftele? Sa ii aducem pe Real Madrid ca sa aiba valoare. Il luam pe Barsan si il punem peste tot, si la tusa, numai Barsan peste tot! Dan Petrescu exagereaza ca intotdeauna. E un plangacios si exagereaza, intotdeauna a fost asa. Craiova se va incurca. Si Botosaniul poate sa ii incurce, au meciuri mult mai grele decat CFR. Bine, CFR vor avea cu noi, dar Astra si Botosani sunt echipe greu de trecut.

Iar declaratiile celor de la Craiova… Ma deranjeaza ipocrizia asta ca sa se mute, vezi Doamne, finala Cupei. Cred ca si-au dat seama de greseala facuta cu Viitorul atunci si au inteles lectia pe care le-am dat-o eu acum. Dar chestiunea asta cu amanarea finalei Cupei e ceva… In rest, celelalte declaratii sunt decente, pe care orice conducator le-ar face. E normal sa-si apere echipa. Doar Petrescu bate campii.

Nu voi odihni pe nimeni. Ce pot face? E vorba de dreptate. Poti sa odihnesti jucatorii si sa pierzi finala Cupei ca te bate Dumnezeu. Nu hotarasti tu cine e campion. Trebuie sa joci si cu CFR la aceeasi intensitate. Mihaila isi rupea mana, omul vrea sa fie campion. Imi bat eu joc de Mihaila? Si daca pierd jucatori pentru meciul cu Sepsi… Eu implinesc dreptatea, nu o sa ma poata arata nimeni cu degetul, nici Rotaru nici nimeni. Asta e. Pierd, pierd, dar macar stiu ca am fost drept", a spus Becali la Digisport.

Patronul ros-albastrilor a comentat si strategia abordata de clubul sau si si-a aparat deciziile.

"Cand am luat eu Steaua, era pe loc de retrogradare. Am luat clubul si am bagat milioane de euro! Daca nu ma calificam in cupele europene si in Liga Campionilor, ajungeam ca Dinamo. Pai Rapid si Dinamo nu erau nume? Unde sunt?

N-am facut bani din bilete, am luat bani din calificari, de acolo au venit cei mai multi bani. Daca nu faceam echipa si nu riscam 40 de milioane la inceput, nu se ajungea aici. Eram deja in Liga a patra, in faliment!", a mai spus Becali.