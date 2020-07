Piscitelli NU merge la FCSB! A semnat deja cu o noua echipa. Unde ajunge portarul care a FUGIT de la Dinamo

Riccardo Piscitelli a parasit-o pe Dinamo saptamana trecuta.

Italianul de 26 de ani ar fi fost dorit si de Becali la FCSB, insa n-a vrut sa mai continue in Liga 1. Conform informatiilor obtinute de www.sport.ro, Piscitelli s-a inteles cu Nacional Funchal, nou promovata in prima liga din Portugalia.

Piscitelli a ajuns la Dinamo vara trecuta, liber de contract dupa despartirea de Carpi. Riccardo e format de Milan, unde n-a apucat sa debuteze la echipa mare. Riccardo a mai trecut in cariera pe la Carrarese si Benevento. Piscitelli a prins 26 de meciuri la Dinamo, dar in ultimele etape pierduse poarta in fata lui Straton.