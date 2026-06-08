Naționala Braziliei face parte din Grupa C la turneul final din SUA, Mexic și Canada, alături de Scoția, Haiti și Maroc. Primul meci al selecționatei Selecao va fi împotriva Marocului sâmbătă noapte, de la 1:00 ora României, la New Jersey.

Brazilienii au făcut anunțul despre Neymar cu o săptămână înainte de debutul la CM 2026

Neymar a fost convocat pentru CM 2026 de către selecționerul Carlo Ancelotti, dar s-a accidentat și a ratat duelurile amicale ale reprezentativei înainte de CM 2026, cu Panama și Egipt.

El este incert și pentru debutul la turneul final cu Maroc. Dar chiar și așa, Neymar nu a fost scos din schemă de Carlo Ancelotti și e așteptat să revină cu Haiti (20 iunie, ora 3:30).

Federația Braziliană de Fotbal a emis un comunicat cu privire la starea lui Neymar, în care au evidențiat rezultatul ultimului RMN efectuat. Testele arată o evoluție bună a tratamentului său.

”Neymar a efectuat luni un RMN, iar testele au arătat o evoluție bună a tratamentului său, în limitele parametrilor așteptați. El va urma procesul de pregătire pentru recuperare planificat de comisia medicală a Echipei Naționale a Braziliei”, se arată în comunicatul emis de federație.

Ce a anunțat Ancelotti la finalul lunii mai despre Neymar

”Înainte de anunţul lotului, am primit un raport de la Santos în care se spunea că jucătorul avea o problemă minoră, o umflătură. L-am lăsat la Santos să se ocupe clubul de această situaţie până pe 27 mai.

Neymar a fost chemat pentru că, din punctul de vedere al staffului tehnic, trebuia să fie chemat. După 27 mai, CBF a preluat situaţia lui Neymar şi asta am făcut. Ne ocupăm de recuperarea lui Neymar. Credem că se va recupera cât mai repede posibil.

Lucrează bine şi este într-o dispoziţie bună... Credem că poate fi pregătit pentru primul meci al Cupei Mondiale. Dacă nu este pregătit pentru primul meci, va fi pregătit pentru al doilea. Aşa că nu avem absolut nicio intenţie să înlocuim pe cineva", a declarat Ancelotti.