Arbitrul pe care Gigi Becali il vrea la centru in DERBY-ul cu CFR! "De el imi place cel mai mult!" Patronul FCSB-ului a alcatuit LISTA: "Pitic cum e, e foarte barbat!" :)

FCSB - CFR Cluj este derby-ul etapei a 8-a din playoff-ul Ligii 1. Meciul va avea loc sambata, ora 21:00, si va fi LIVE TEXT pe WWW.SPORT.RO.

Gigi Becali spera sa fie delegat cel mai bun arbitru al momentului la derby-ul cu CFR, insa si-a exprimat si preferintele pe care le-ar avea.

Primul loc pe lista patronului de la FCSB este ocupat de Horatiu Fesnic (30 de ani), arbitru care a fost la centru in returul semifinalei din Cupa Romaniei, cand ros-albastrii au invins Dinamo cu 1-0. Tot Fesnic a fost pe banca si la ultimul duel din campionat dintre Dinamo si FCSB. Partida avea loc pe 16 februarie, iar atunci 'cainii' se impuneau cu 2-1 pe teren propriu.

Istvan Kovacs (35 de ani), Ovidiu Hategan (40 de ani) si Marius Avram (40 de ani) completeaza lista preferatilor lui Gigi Becali.

"Sa arbitreze cine vrea cu CFR. Dar in mod normal, trebuie cel mai bun. Cel mai mult imi place de Fesnic, mie de el imi place cel mai mult. Dupa vine Kovacs, dar numai sa faca vreo nebunie. Am vazut ca nu prea mai face. Dupa vin astia, Hategan, Avram. Lui Avram nu am nimic ce sa-i reprosez. Desi e mic asa, pitic cum e, e foarte barbat!", a spus Gigi Becali.