"Becali are atatea aparitii in care nu spune nimic! Nici nu mai stiu la cate puncte sunt in spate, ca nu le mai numar!" Aroganta lui Cartu in fata FCSB dupa razboiul pornit de Becali

Presedintele Universitatii Craiova a reactionat dupa declaratiile lui Gigi Becali, care a spus ca oltenii sunt avantajati in lupta pentru titlu.

Sorin Cartu i-a raspuns ironic patronului celor de la FCSB, declarand ca Becali vorbeste de multe ori fara sa spuna nimic.

"Gigi are atatea interventii televizate in care nu spune nimic. Daca a afirmat lucrul asta, e la fel de neinteresant. Nu prea imi place sa vorbesc inainte de meci. Mai bine prefer sa fac o analiza decat un preview. Ceea ce ni s-a intamplat noua cu FCSB a fost un obiectiv atins.

Am fost si eu surprins de contestarile care au aparut, pentru ca am vazut reactiile si opiniile oamenilor de specialitate, ale arbitrilor care au sustinut la unison ca au fost penalty-uri corect acordate, ca arbitrul nu a influentat cu nimic prin deciziile lui. Ba din contra, se putea merge pana la eliminarea lui Vlad.

Intotdeauna sunt comentarii dupa un meci, mai ales ca FCSB-ului nu ii cade bine ca sunt la 13 puncte in spate. Nici nu mai stiu la cate puncte sunt in spate ca nu le mai numar. Au pierdut batalia pentru locurile 2-3 cu noi si de aici si atitudinea asta de frustrare pe care au aratat-o", a spus presedintele Craiovei.

La inceputul saptamanii, dupa ce FCSB a pierdut cu Universitatea Craiova, Gigi Becali l-a criticat dur pe arbitrul Marcel Birsan, pe care il considera 'aliatul' oltenilor.

"Acum ii intreb si eu pe ei. Astra era motivata cand a jucat cu noi si ne-a batut? Era motivata Astra cand a facut 2-2 cu CFR si i-a scos din cursa? Acum ce sa le facem? Eu mai vreau inca doi Birsani. Sa il clonam pe Birsan si sa il dam la toate meciurile Craiovei. Punem numai Birsani, punem si la centru, punem si la linii. Daca nu spui nimic, iar ti-l da pe Birsan. El nu mai are ce sa caute la FCSB. Ii dam bani, ii dam pensia, dar nu are ce sa mai caute. Daca ala il atinge de 3 ori pe Tanase in fata lui, iar el se uita... Unde esti, ma, la muls oile?", declara Gigi Becali pentru Pro X.