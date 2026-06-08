Proiect inedit pentru fotbalul românesc: premierul desemnat propune o Cupă comună cu Republica Moldova

Aflat în pline negocieri pentru obținerea votului de învestitură în Parlament, Eugen Tomac are în plan o inițiativă surpriză pentru sportul românesc. Politicianul în vârstă de 44 de ani a transmis că apropierea dintre România și Republica Moldova, o prioritate pe agenda sa, ar putea fi extinsă și pe terenul de fotbal, prin crearea unei întreceri comune între cluburile din cele două state.

„România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o Cupă comună”, a spus Eugen Tomac, la Antena 3.