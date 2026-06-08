Proiect inedit pentru fotbalul românesc: premierul desemnat propune o Cupă comună cu Republica Moldova

Proiect inedit pentru fotbalul românesc: premierul desemnat propune o Cupă comună cu Republica Moldova Stiri
SPORT.RO
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Eugen Tomac, politicianul însărcinat cu formarea Guvernului, a lansat ideea organizării unei competiții fotbalistice care să reunească echipe din România și de peste Prut.

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Eugen TomacCupa MoldoveiCupa Romaniei
Din articol

Aflat în pline negocieri pentru obținerea votului de învestitură în Parlament, Eugen Tomac are în plan o inițiativă surpriză pentru sportul românesc. Politicianul în vârstă de 44 de ani a transmis că apropierea dintre România și Republica Moldova, o prioritate pe agenda sa, ar putea fi extinsă și pe terenul de fotbal, prin crearea unei întreceri comune între cluburile din cele două state.

„România și Republica Moldova sunt două state independente, dar pe teritoriile noastre locuiește același popor. Eu cred că e foarte bine să încurajăm activitățile sportive. Mi-aș dori foarte mult să avem o Cupă comună”, a spus Eugen Tomac, la Antena 3.

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Semne de întrebare privind locurile europene

Deocamdată, detaliile ale unui asemenea demers lipsesc, fiind necunoscut modul în care ar fi împărțite recompensele sportive și ce se întâmplă dacă o echipă din Moldova ar câștiga Cupa României, deoarece în mod tradițional, câștigătoarea Cupei primește dreptul de a evolua în competițiile continentale.

În actuala stagiune, trofeul din România a fost cucerit de Universitatea Craiova, care a trecut de U Cluj în urma executării loviturilor de departajare. Dincolo de Prut, Sheriff Tiraspol și-a adjudecat competiția internă, învingând-o pe Zimbru Chișinău cu scorul de 2-0.

Provocat să vorbească și despre preferințele sale de la Campionatul Mondial, care va începe pe 11 iunie, Eugen Tomac a evitat să numească direct o favorită. „Mi-aș dori să câștige o țară europeană. Am simpatii, dar aș prefera să le păstrez pentru mine, dar mi-aș dori să fie o echipă din Europa”, a zis politicianul.

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