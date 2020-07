Duckadam a RABUFNIT! "Au si nervii mei o limita! M-a deranjat!" Fostul oficial al FCSB-ului RUPE TACEREA: "Altii au luat 300.000 de euro si nu o sa ajunga la degetul meu mic"

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine de la FCSB, a fost extrem de deranjat de ultimele declaratii ale lui Gigi Becali.

Helmut Duckadam a fost deranjat de afirmatiile facute de Gigi Becali, la prezentarea lui Sergiu Bus de astazi.

Gigi Becali a spus ca "i-a dat bani lui Duckadam fara sa munceasca", iar asta l-a scos din sarite pe fostul oficial al ros-albastrilor:

"M-a surprins declaratia. Din pacate, s-a lasat influentat de cei din club. Eu nu am comentat, consider ca nu e frumos sa vorbesti de urat despre locul unde ti-ai desfasurat activitatea. A fost o perioada din viata mea, cu bune, cu rele.

M-a deranjat ca a spus in final ca am luat bani degeaba. Au si nervii mei o limita. Incerc sa ma abtin, asta e felul meu, sa fiu cat mai decent. Asta m-a deranjat, ca am luat banii degeaba.

Acei 300.000 de euro despre care se vorbeste i-am luat in 10 ani de zile. Au fost fotbalisti la FCSB care au luat 300.000 de euro pe an si nu o sa ma ajunga niciodata la degetul mic de la piciorul stang.

Faptul ca am luat acei bani, eu niciodata nu am facut vreo cerere sa vin la Steaua. Am fost chemat. Eu niciodata nu am cerut vreun salariu, eu nu am negociat. Cat mi s-a oferit, atat am acceptat", a spus Helmut Duckadam la Digi Sport.

Gigi Becali: "I-am dat bani lui Duckadam fara sa munceasca!"

"I-am dat bani fara sa munceasca. I-am dat bani ca ii apreciez caracterul, dar asta nu inseamna ca dau la infint banii mei. I-am zis ca ramane cu 500 de euro pe luna, tot asa, fara sa vina", spunea Gigi Becali, la conferinta de presa.