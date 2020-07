"Sa-l clonam, sa dam 5 ca el acolo!" Becali, atac dezlantuit: "Ce faci, ba, mulgi oaia?! La pensie, sa nu mai vii la FCSB!"

Lui Becali nu i-a trecut supararea dupa infrangerea de la Craiova!

Se gandeste inca la arbitrul Barsan, pe care il acuza ca nu i-a dat un penalty lui FCSB si ca i-a acordat unul gratuit Craiovei.

Becali cere ca Barsan 'sa fie clonat' pentru a fi trimis la meciurile Craiovei si ca asistent, dar si ca arbitru aditional.

Patronul FCSB nu concepe ca arbitrul sa mai fie delegat la meciurile echipei sale.

"O sa facem ca ei si eu mai cer ceva. Sa-l clonam pe Barsan si sa-l dam la toate meciurile Craiovei. Sa-l dam si tusier, si 2 in spate, aditionali, sa fie tot Barsan. Daca nu spui, mai fac! Barsan nu are ce sa arbitreze el FCSB. Ii dam bani, dar la pensie. Ala da cu pumnul in minge si tu dai 11 metri.. Pe Tanase l-a atins de 3 ori si el se uita. Unde esti, ba, la muls oile? Tre' sa ai grija cum tii ugerul, fuge oaia, nu mai poti s-o mulgi. Apoi i-a rupt sortul lui Man, Barsan se uita. Ce, ai, ba, Barsane, nu e noaptea la 4 ca sa dormi!", a spus Becali.