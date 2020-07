Ei merg cu FCSB! Imaginea zilei cu fanii care s-au intors langa clubul lui Gigi Becali! L-au sarbatorit pe Gheorghe Mustata

Liderul Peluzei Nord si-a petrecut ziua de nastere alaturi de prietenii sai din cinci brigazi ale fanilor.

Odata cu eliberarea din inchisoare, liderul Peluzei Nord a stelistilor a anuntat ca va face tot ce ii sta in puteri pentru a convinge cat mai multi dintre ultrasi sa revina pe stadioane. Nu in Liga a 4-a, langa CSA Steaua, asa cum au facut-o cei din Peluza Sud, ci in Liga 1, acolo unde evolueaza FCSB. Mustata considera ca FCSB este continuatoarea Stelei Bucuresti si a lansat si o asociatie prin care isi propune ca fanii sa se implice mai mult in viata echipei. Asociatia Salvati Steaua accepta cotizatii prin abonamente al caror pret variaza de la 45 la 2500 de lei.

Fanii din Nord care au ales sa incurajeze FCSB s-au intors deja pe stadioane si au incurajat echipa incepand cu infrangerea 1-2 din sezonul regular, in fata celor de la Dinamo.

La petrecerea data de Mustata cu ocazia aniversarii sale, au luat parte membri ai brigazilor Skins Berceni, Nucleo, Titan Boys, Insurgentii si Tornado 47. In lumea ultras, despre Titan Boys se stia ca s-a retras din activitatea de pe stadioane, insa si aceasta grupare a ales sa mearga la meciurile celor de la FCSB.