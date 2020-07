Gigi Becali, interventie FULGER dupa ce l-a SUPARAT pe Duckadam! "Eu am spus doar adevarul! Nu vreau sa fie suparat pe mine!" Patronul FCSB-ului clarifica situatia

Gigi Becali a intervenit rapid in direct la TV, dupa ce Helmut Duckadam s-a declarat extrem de deranjat de afirmatiile acestuia.

Helmut Duckadam a fost surprins cand a vazut ca Gigi Becali a declarat ca l-a platit degeaba si spune ca acest lucru l-a deranjat.

Fostul presedinte de imagine al ros-albastrilor a fost vizibil afectat dupa cele intamplate, iar asta l-a determinat pe Gigi Becali sa aiba o interventie fulger prin care sa clarifice lucrurile:

"N-am spus ca a luat banii degeaba, am spus ca nu a venit la club. A zis ca n-a fost niciodata chemat, dar eu i-am dat personal un telefon o data si i-am zis ‘te duci la club, te implici si devii seful antrenorilor de portari’. Eu am spus de la inceputul conferintei. Spun asta doar ca sa se afle adevarul, nu am reprosat ca a luat bani degeaba. Helmut este un om deosebit, caracter frumos, tot ce vrei! Am vrut doar sa spun adevarul pentru ca eram atacat degeaba. Am vrut doar sa clarific acest lucru. El a spus la televizor ca n-a fost invitat niciodata, iar eu l-am intrebat pe Vali (n.r. Valeriu Argaseala) de situatia asta si el mi-a dat lista cu cele 26 de deplasari. Spun eu vreo minciuna?

Din punctul meu de vedere, Duckadam e un om de mare valoare, de mare caracter. Nu imi pare rau de banii pe care i-a luat, nu i-a luat degeaba. Doar am spus adevarul, ca a luat 300 de mii. Am vrut doar sa se stie adevarul, nu am vrut sa il atac! Eu am inteles ca a spus ca nu a fost invitat in deplasari si am adus lista cu cele 26 de deplasari in care a fost. Inseamna ca am inteles eu gresit. Nu am voie sa spun adevarul?", a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali: "Pe mine ma intereseaza sa nu fie Duckadam suparat pe mine!"

Patronul FCSB-ului apreciaza sustinerea pe care Duckadam a aratat-o FCSB-ului in razboiul cu CSA Steaua si spune ca nu isi doreste ca acesta sa fie suparat pe el. Gigi Becali a motivat inca o data diminuarea salariului lui Duckadam si spune ca toti oficialii clubului au beneficiat de acelasi tratament:

"Nu m-am suparat si nu m-a deranjat nimic din ce a spus el! Corect, m-a sustinut in lupta cu Talpan, a reprezentat clubul! Nu ma intereseaza pe mine FCSB-ul ca nu mai are legatura cu marea echipa a Stelei. Pe mine ma intereseaza sa nu fie Duckadam suparat pe mine. E un om de prea mare caracter si nu l-am batjocorit, doar am spus adevarul!

I-am propus o suma mai mica din cauza problemelor economice si a pandemiei. Colaboratorii mei puteau sa spuna ce vor ei si are dreptate ca multi erau nemultumiti de interventiile lui la TV, dar le-am zis ca Duckadam e om prea bun si poate sa spuna ce vrea el! Le-am spus si jucatorilor Nu va intereseaza pe voi, Duckadam poate sa spuna ce vrea si eu nu ma supar. Nu numai lui i s-au taiat banii, in tot clubul a fost la fel. I-am spus Helmuth, nu se stie ce se va intampla! Si chiar nu se stie ce se va intampla. I-am spus ca o sa ramana pe banii aia 500 de euro si trebuia sa astepte sa vada ce se intampla. E orgoliul lui, e problema lui, e onoarea lui, s-a suparat si a plecat. Eu doar am vrut sa spun adevarul sa inteleaga oamenii ca nu mi-am batut joc de Duckadam.

Care este vina mea? Sa dau toti banii mei ca nu trebuie sa supar pe cineva sau pe voi? Daca s-a simtit invitat sa plece… Eu n-am spus nimic ca a plecat. Nu l-am batjocorit. Adevarul e ca i-am dat 300 de mii si a fost in 26 de deplasari. Am zis ceva minciuni? Am acceptat sa plece Planic, l-am dat afara pe Gnohere si pe alti jucatori ca sa fac reducere de bani! Asa merge lumea asta.

Si fetei lui Mihai Stoica i-am scazut salariul! Nu i-am mai dat deloc bani! Deloc nu i-am mai dat lui Meme Stoica!

Pe Duckadam l-am respectat si il respect. Doar am vrut sa spun adevarul! Dar daca ii deranjeaza pe oameni, nu o sa mai spunem nici adevarul! Am vrut doar sa stie oamenii ca eu nu l-am jignit cu nimic pe Duckadam. L-am respectat, il respect si am vrut doar sa se afle adevarul. Eu nu dau bani degeaba niciodata! Mai dau doar oamenilor amarati, care sunt bolnavi. Dar lui i-am dat pentru imaginea lui, nu degeaba", a mai spus Gigi Becali.