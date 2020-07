Olaroiu? Reghecampf? Cine a fost INDEPENDENT la FCSB? Gigi Becali sustine ca NIMENI: "Cine nu sta la comanda mea, nu sta la FCSB!"

Gigi Becali si-a explicat strategia cu privire la implicarea in munca antrenorilor de la FCSB.

Toni Petrea va fi viitorul antrenor principal al FCSB, insa deciziile nu ii vor apartine in totalitate, pentru ca Gigi Becali nu se va abtine nici acum de la a se implica in viata echipei.

"Cand am angajat antrenori foarte buni, peste care nu ma bagam, eram in gaura 40 de milioane! Toti antrenorii aia foarte buni care au facut performanta au ascultat ordine. Si Olaroiu si Reghecampf. Toata lumea! Cine nu sta la comanda mea, nu sta la FCSB, ca sa se stie! Pe vremea lui Olaroiu si Reghecampf dadeam ordine cat stiam, ca nu ma pricepeam atunci.

Am spus ca Ilie Dumitrescu a fost mare fotbalist, dar nu se pricepe la ce inseamna fotbal. Se pricepe tactic, dar nu la ce inseamna sa faci fotbal si nu va pricepeti nici voi! Stiti de ce? Singurii care se pricep sunt Hagi si Becali! Toti au intrat in faliment. Unde sunt Dinamo, Rapid, Timisoara, Pitestiul, Galatiul?", a tunat Gigi Becali la Digisport.

Patronul de la FCSB a prezentat si strategia de viitor a clubului, care nu se mai multumeste cu altceva in afara de titlul de campioana. Motivul? Doar asa poate obtine banii de la UEFA!

"La ora asta eu am o societate din care vand jucatorii si daca ii mai tin doi ani, iau 100 de milioane numai pe jucatori. Daca vreau 10 milioane pe Man, ii iau si maine. Sa va spun de ce n-au adus deciziile mele performanta sportiva. Pentru ca am aplicat o alta tactica. Am luat jucatori tineri pe care sa iau bani. In cupele europene nu m-am calificat doi ani la rand, dar am speranta ca iau bani pe Coman, Man, Morutan. CFR ce face? A castigat campionate, a mers in Europa League, dar are jucatori batrani, salarii mari, banii se duc. Strategia mea a fost sa merg cu jucatori tineri.

Nu era problema sa merg asa si anul viitor, dar atunci se schimba competitia UEFA. Daca nu iei campionatul, te duci in a treia competitie, Europa League 2 care e un fas… Adica e buna si aia, dar e degradant pentru noi. Eu trag si fac totul ca sa iau campionatul, n-am ce face, ca sa jucam preliminarii UCL si sa mergem in Europa League. Vedem ce se intampla anul asta, ce jucatori vand, dar daca vand Man, Coman, daca iau bani si ne calificam, fac investitii mari!

Dar daca nu vand si nu fac bani, o sa facem ca Viitorul. Crestem jucatori si vindem si traim cum se poate. Depinde de lume, nu de mine", a mai spus Becali.

FCSB se afla in acest moment pe locul 5 in play-off si risca sa rateze participarea in Europa League, mai ales daca nu castiga nici Cupa Romaniei.