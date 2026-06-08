Ioan Varga rupe tăcerea despre noul antrenor de la CFR Cluj: „Vom avea un tehnician foarte bun”

Așteptări mari în Gruia pentru noul sezon

În ciuda incertitudinii de moment, Ioan Varga a dat asigurări că echipa va fi preluată de un antrenor de top chiar înaintea primelor antrenamente din această vară.

„Am tot văzut variante, dar nu sunt adevărate. Nu pot să confirm nimic. Nu înțeleg de unde atâta stres. Echipa este în vacanță și încă este timp. Când se va reuni lotul, vom avea antrenor. Ce pot să spun este că, la finalul săptămânii, vom avea un antrenor foarte bun”, a spus Ioan Varga.