Aici va fi noul sediu al lui Dinamo! Birourile clubului vor fi mutate intr-o cladire construita pentru institutia preferata a lui Ceausescu

Noul sediu al clubului Dinamo se va afla la 200 de metri de stadionul Dinamo, intr-o cladire construita in anii '60 si detinuta acum de Ciprian Marica.

Tatal lui Ciprian Marica detinea o firma de constructii, asa ca fotbalistul s-a indreptat spre imobiliare, dupa ce s-a lasat de fotbal. Cu o avere estimata la aproape 20 de milioane de euro, fostul atacant al nationalei a cumparat, pe langa alte proprietati in Bucuresti, Ilfov si Constanta, si doua cladiri istorice pe Calea Dorobanti, in zona numita "Perla". Acesta a achizitionat Blocul "Volga", o cladire istorica aflata acum in curs de consolidare si care va deveni hotel, odata cu finalizarea lucrarilor.

Lipita de aceasta, se afla cladirea de birouri "Hidroconstructia", construita in anii ’60, care poarta numele companiei cu acelasi nume, urmasa uneia dintre cele mai importante institutii comuniste. In acest moment, in cladire functioneaza Fundatia "Ciprian Marica", o firma de evaluari imobiliare, certificate energetice, cadastru si intabulare, un notar public, mai multe cabinete de avocatura, iar la parter s-a deschis de curand un magazin de proximitate.

DINAMO SE MUTA DIN HOTELUL LUI NEGOITA IN CLADIREA LUI MARICA

Dupa achizitionarea lui Dinamo de catre Pablo Cortacero, conducerea clubului a anuntat ca vrea sa se rupa total de perioada Ionut Negoita si doreste ca mute sediul din hotelul RIN, aflat in proprietatea fostului patron. Initial, spaniolii ar fi fost refuzati de Cristi Borcea, care nu a vrut sa inchirieze o cladire de birouri de pe Calea Floreasca, care putea fi folosita si ca loja suplimentara la meciurile echipei. Pana la inceputul anului 2021 si dupa o renovare interioara a spatiului, toti angajatii echipei se vor muta intr-un spatiu inchiriat in cladirea detinuta de Ciprian Marica, pe Calea Dorobanti.

Cum spatiul comercial de la parter, care avea 175mp, s-a inchiriat pentru 5.000 de euro pe luna, probabil ca Dinamo va plati lunar o suma cuprinsa intre 5.000 si 7.500 de euro pentru o suprafata de 150mp de birouri, plus o parte din parterul cladirii, unde va fi deschis un magazin oficial al clubului. Mutarea clubului langa stadionul din Stefan cel Mare, inseamna, cel mai probabil, ca Dinamo va continua sa joace in "Groapa" o parte dintre partidele din acest sezon, in timp ce activitatea grupelor de copii si juniori va putea fi monitorizata mai bine, dupa ce s-a hotarat revenirea lor pe terenurile din Complexul Sportiv Dinamo.

CINE ESTE HIDROCONSTRUCTIA?

In ultimii 70 de ani, Hidroconstructia a construit 172 de baraje, 182 de hidrocentrale, 570 km de autostrazi, drumuri nationale si judetene, 126 de poduri, 1.564 km de conducte pentru alimentari cu apa si canalizare, a excavat peste 600 de milioane mp de roca si aluviuni si a ridicat 351.000 mp de constructii civile si industriale. In paralel cu lucrarile din Romania, societatea a abordat lucrari in strainatate de constructii hidrotehnice, poduri, tunele si sosele, in tari precum Germania, Belgia, Bulgaria, Iordania, Iraq, Algeria, Iran sau Siria. Privatizata in 1990, prin HG 1104, si transformata in societate comerciala pe actiuni, Hidroconstructia a vandut cladirea de pe Calea Dorobanti lui Marica, in 2019. Firma de constructii era una dintre preferatele lui Nicolae Ceausescu, care a folosit-o la proiecte gigant, precum constructia barajului Bicaz sau a Transfagarasanului. Dictatorul comunist ar fi insarcinat Hidroconstructia sa se ocupe de proiectele si de constructiile necesare gazduirii de catre Romania a Jocurilor Olimpice de Vara si de Iarna, la finele anilor '80, pana ca planurile sa fie abandonate, dupa ce tara a resimtit o puternica criza financiara si economica.