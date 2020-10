Suporterii dinamovisti au mai doborat un record! Au reusit o PREMIERA in Romania! Ce au putut sa faca acum pentru club

Fanii lui Dinamo au reusit un nou record in Romania.

De aceasta data, suporterii si-au aratat sustinerea fata de echipa de handbal a clubului. Ei au cumparat toate biletele virtuale puse in vanzare pentru meciul din EHF European League, dintre Dinamo si Sporting Clube de Portugal, care va avea loc pe 20 octombrie.

In ciuda faptului ca nu vor putea asista la meci din tribune, fanii au achizitionat toate cele 2.150 de bilete puse in vanzare de catre club in mai putin de 24 de ore. Acest lucru nu s-a mai intamplat pana acum decat pentru echipe de fotbal, fiind o premiera in ceea ce priveste handbalul.

"Le multumim pentru aceasta noua dovada de atasament si pentru forta pe care o transmit echipei noastre de handbal. Este pentru prima data cand o astfel de campanie vizeaza un meci de handbal. SUPORTERII NOSTRI SUNT UNICI", a fost mesajul transmis de catre reprezentantii PCH.

Biletele au costat 5 lei, iar banii vor merge in sprijinul clubului.