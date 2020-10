Pe cine mizeaza Ciprian Marica in meciul cu Islanda?! "El ar trebui sa fie unul dintre motoarele echipei nationale!"

Islanda - Romania, semifinala playoff-ului pentru Euro, este programata joi, 8 octombrie, de la ora 21:45 si va fi transmisa in direct de PRO TV.

Fostul atacant al echipei nationale, Ciprian Marica, are incredere in Mirel Radoi si considera ca Romania se poate califica in finala barajului pentru EURO 2020. Marica a declarat ca nationala are jucatori care pot face diferenta in meciul cu Islanda. De asemenea, el a mentionat 4 jucatori care pot scrie istorie in aceasta seara.

"Eu am mare incredere in Dragos Grigore, care a facut meciuri excelente si vine cu un moral fantastic de bun. Si el ar trebui sa fie unul dintre motoarele echipei nationale, unul dintre jucatorii cu experienta, care impreuna cu antrenorul sa mobilizeze echipa si sa formeze acel grup. Pentru ca astazi, la echipa nationala, trebuie sa recunoastem ca ne bazam pe forta grupului. Islanda, o echipa de gabarit, o echipa cu care trebuie sa stii sa pui mingea jos, sa nu te iei la lupta cu ei. Sa speram ca terenul ne va fi avantajos si vom putea combina. Va trebui sa fim inteligenti, sa nu intram in jocul lor, sa ne lasam dusi de val si de presiunea pe care o vor face.

Va fi important cum ne facem noi jocul si tactica pe care o va face Mirel Radoi, poate o tactica ofensiva cu care el ne-a obisnuit. Sper ca el sa fie inspirat. Ai nevoie de inspiratie, ai nevoie de sansa... sper sa fie cu noi, cum a fost in meciul cu Austria. Jucatorii si staff-ul sa se concentreze in primul rand pe joc. Ca oficialii mai pot discuta de tot felul de scenarii negative, lucruri care se pot intampla in afara legalitatii. Noi trebuie sa ne facem jocul nostru, sa fim pregatiti, sa ne cunoastem foarte bine adversarul, sa stim la ce sa ne asteptam. Si sa stim ca ne putem baza pe noi in primul rand, sa avem acea incredere ca ne putem bate de la egal la egal cu ei, sa ii ducem noi in zona lor de disconfort.

Cel mai in forma jucator al nostru este, fara doar si poate, Alexandru Mitrita. Vine din America, acolo unde a reusit sa marcheze, cu pofta de a veni la echipa nationala, sunt sigur.... e jucatorul care are acea sclipire, alaturi de Alexandru Maxim, care si el vine de pe un fond bun din Turcia, unde se simte bine, joaca. Speram de la Denis Alibec sa vedem ceea ce am vazut la el la echipa nationala. E clar ca la echipa de club nu mai avea aceeasi motivatie, isi dorea sa plece....

A plecat, cred ca acum e fericit, multumit, nu ar avea de ce sa nu vina la capacitate optima la echipa nationala. Si daca el va fi la capacitate optima, sunt sigur ca va ajuta echipa nationala. E un jucator care are potential, are sclipire, are un stang fantastic... si toata lumea asteapta de la compartimentul nostru ofensiv sa faca diferenta. Avem cu ce, asta e realitatea", a declarat Ciprian Marica pentru Telekom Sport.

Fostul jucator de Sahtior este pe locul 4 in clasamentul celor mai buni marcatori ai nationalei Romaniei din toate timpurile cu 25 de goluri. Marica este la egalitate cu Viorel Moldovan, doar ca are doua meciuri mai mult jucate decat el. Actualul antrenor de la Petrolul are 70 de partide jucate, iar finantatorul de la Farul Constanta are 72.

