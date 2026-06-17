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În afara limitelor Fair-Play-ului Finaciar, Olympique Marseille a primit un an suplimentar pentru a-şi stopa pierderile şi a fost amendată cu 10 milioane de euro. Francezii vor putea juca în Liga Europa sezonul viitor.

O nouă șansă pentru Olympique Marseille

Cotidianul francez L’Equipe a dezvăuit miercuri că Olympique Marseille a primit decizia de la Organismul de Control Financiar al Cluburilor din cadrul UEFA. Acesta a constatat că gruparea franceză nu a respectat „acordul de soluţionare” semnat în 2022, prin care se angaja să revină la un buget echilibrat, conform standardelor Fair-Play-ului Financiar (un deficit care să nu depăşească 60 de milioane de euro pe parcursul a trei sezoane, acţionarul acoperind cel puţin 55 de milioane de euro).

Dar pentru că a ţinut cont parţial de argumentele lui O.M. privind scăderea drepturilor TV pe piaţa franceză, Organismul de Control Financiar al Cluburilor (CFCB) nu a exclus echipa din următoarea ediţie a Ligii Europa.

Marseille a primit o amânare de un an pentru a-şi remedia situaţia, în caz contrar, însă, va fi exclusă automat din toate competiţiile europene în sezonul 2027-2028 sau ulterior, dacă nu se califică la sfârşitul sezonului următor.

Deciziile luate de CFCB

- excluderea din următoarea competiţie UEFA pentru care clubul s-ar califica în următoarele trei sezoane, cu excepţia cazului în care îndeplineşte obiectivul de venituri din fotbal pentru sezonul 2026-2027;

- restricţionarea posibilităţii de a înscrie noi jucători pe Lista A a competiţiilor UEFA pentru sezonul 2026-2027 şi o amendă de 6 milioane de euro.

Prima Cameră a CFCB a constatat, de asemenea, că Olympique de Marseille a încălcat regula referitoare la costurile lotului, declarând un raport costuri lotului care depăşeşte 70% pentru anul calendaristic 2025. Având în vedere această plată în exces, clubul a fost amendat cu încă 4 milioane de euro.

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