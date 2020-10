EXCLUSIV | Dinamo si-a stabilit noul stadion: "Se vor juca toate partidele din campionat acolo!" Anuntul facut de club inaintea duelului cu liderul Craiova

Directorul sportiv al lui Dinamo, Rufo Collado, a venit cu noi precizari despre situatia clubului.

Pentru Dinamo urmeaza un duel extrem de dificil in Liga 1, impotriva Universitatii Craiova, lider neinvins in acest campionat.

"Cainii" vin dupa doua infrangeri conscutive in campionat si recunosc ca oltenii vor pleca favoritii in partida de duminca seara:

"Va fi o partida complicata pentru ca vom infrunta cea mai buna echipa la acest moment din clasament. Favorita este echipa Craiovei, pentru ca este liderul.

Noi vrem sa jucam toate partidele pe Arena Nationala. Se vor juca toate partidele din campionat acolo.

Este adevarat ca in ultimele partide au fost destul de multe erori impotriva noastra. Cerem respect si sper ca totul se va schimba.

Eu cred ca pentru evolutia campionatului romanesc si pentru noi toti, ar fi bine sa fie implementat sistemul VAR.

Daca vrem sa fim la inaltimea altor campionate din Europa, liga din Romania nu poate ramane pe planul secund", a spus Rufo Collado, directorul sportiv al lui Dinamo, intr-un interviu exclusiv pentru PRO TV.

Rufo Collado: "Dinamo este un club care cumpara, nu care vinde!"

Noua conducere a clubului din Stefan cel Mare anunta in continuare investii in transferuri, iar directorul sportiv spune ca, in ciuda faptului cau au primit oferte pentru jucatori, acestia nu au fost lasati sa plece:

"Am refuzat oferte importante pentru jucatorii nostri, nu le-am acceptat. Dinamo in acest moment este un club care cumapara, nu care vinde. Proiectul nostru nu este pentru o partida. S-a incheiat perioada de transferuri si acum am mai mult timp.

Este adevarat ca am inceput sa invatam cuvinte in limba romana. Acum trebuie sa studiez limba romana. Imi place limba romana si pentru a vorbi cu voi toti, va fi mai usor. Cand ne vom multa la noile birouri vom avea un profesor (n. r. de limba romana).

Obiectivul nostru este de a duce Dinamo la cel mai inalt nivel.", a mai spus Rufo Collado.

In incheiere, directorul sportiv al lui Dinamo le-a cerut fanilor rabdare si incredere in noul proiect al clubului:

"Inainte de toate le-as spune sa aiba rabdare. Sa stea linistiti si sa creada in noi. Procesul va dura o perioada, dar vom lupta sa fim campioni cat mai curand. Nu putem spune daca intr-un sezon sau doua, dar vom incerca. Si pentru ei vom face o mare echipa."