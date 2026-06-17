Și-a găsit echipă la cinci zile după ce Liverpool i-a anunțat plecarea

Clubul Feyenoord l-a numit pe Giovanni van Bronckhorst în funcţia de antrenor principal, readucându-l astfel la echipă pentru a-l înlocui pe Robin van Persie, care a fost demis în această lună.

Van Bronckhorst a condus Feyenoord la câştigarea titlului de campioană a Olandei în 2017, în timpul mandatului său de patru ani. De asemenea, echipa a câştigat de două ori Cupa Olandei şi două Supercupe, iar cele cinci trofee îl fac pe Van Bronckhorst cel mai de succes antrenor al clubului.

El a fost, de asemenea, jucător la acest club şi căpitanul echipei care a câştigat Cupa Olandei în 2008

Antrenorul în vârstă de 51 de ani a semnat un contract pe două sezoane, cu opţiune pentru un al treilea an, a anunţat clubul miercuri.

Acesta va fi asistat de Sipke Hulshoff, care, alături de Van Bronckhorst, a făcut parte din staff-ul lui Arne Slot la Liverpool în sezonul trecut.

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